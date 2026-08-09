Crecen los servicios fúnebres para mascotas con velorio, cremación y coach de contención emocional

Quienes viven la hermosa y emotiva experiencia de tener mascota admiten que son un integrante más de la familia y que, en muchos casos, son la única compañía que tienen en sus hogares.

Por eso, cuando llega el indeseado momento de la partida, en medio de la angustia y el dolor, las personas acuden a servicios fúnebres y cementerios de animales a fin de garantizarles un merecido y honrado descanso.

En un 40% de las casas de la Ciudad de Buenos Aires vive un perro, un gato u otro animal, que ya no es visto como una simple mascota, sino un ser querido más. El inmenso valor afectivo del vínculo, como el gran trabajo de concientización social, igualaron el rol relevante y los derechos de estos animales con el de cualquier persona. Por eso muchos rescatistas, como Cecilia Portales, los llaman "personas no humanas".

En este sentido, Gisele, referente del Refugio "Las Renatas", dejó en claro que a aquellos que "erróneamente" se los llama "mascotas", en realidad "son seres muy cercanos en lo afectivo". Y agregó: "Hay mucha gente que no tiene familia y compartir la vida con un animalito es vital. Incluso cuando uno atraviesa un momento difícil, y no se cuenta con amigos o familiares, él nos acompaña".

Para muchas familias, el dolor de perder una mascota es indescriptible.

Fe de ello puede dar la propia mujer, al recordar que "en el embarazo de mi primera hija, me descomponía todos los días, y quien estaba del otro lado de la puerta del baño llorando y aullando era mi perrita Sunta".

Por su parte, Portales remarcó: "Los animales son considerados como miembros de la familia, y cada vez son más grandes y fuertes los vínculos entre animales y personas. Entonces, cuando uno sufre una pérdida de esta característica, el animal ya es considerado integrante de la familia. Por eso recurre al servicio de cremación o entierro privado, para que tengan un descanso digno".

La rescatista, oriunda de Ezeiza, reflejó una acción recurrente de quienes compartieron sus vidas con un animal, y desconocida para aquellos que no, y que reside en despedirlos mediante una sepultura o un servicio de cremación.

Al respecto, Gisele aseguró que "no es una moda porque los lazos afectivos no son una tendencia" y que, bajo ese afecto que ella misma enfatiza, se escoge darle descanso a su familiar de cuatro patas en estos establecimientos fúnebres porque encuentran allí un lugar que les otorga un espacio seguro.

Cómo funciona un servicio fúnebre para mascotas

Ariel Antico, representante del servicio funerario "Por Siempre", reconoció que "es un mercado que si bien existe hace 20, 15 años, creció mucho en los últimos tiempos", en parte por la recomendación "boca en boca".

En afán de argumentar esta similitud con las despedidas a humanos, Antico sostuvo: "Antes la cultura era otra. La mascota estaba atada, y cuando moría se lo enterraba en la casa o un descampado. Pero ahora escasean los espacios por la urbanización. Por si fuera poco, no pasó que tuvimos que retirar nosotros al animal y vimos que tenía su habitación y su guardarropa".

Por esa estrecha relación parental con el animal, quienes se especializan en el rubro juran que la demanda va en crecimiento. En su caso, el coordinador de "Por Siempre" detalló que "brindamos 300 servicios mensuales".

Una urna funeraria para mascotas.

El último adiós puede ser una inhumación en un jardín de entierro o una cremación con reintegro de cenizas. Si bien por diversos factores los costos de este tipo de prestaciones son ampliamente variables, el costo promedio de un trabajo crematorio ronda los 160.000 pesos, mientras que un entierro, que abarca traslado, acompañamiento y lápida, alcanza los $750.000.

A partir de su vasta trayectoria de 15 años en esta actividad, Ariel afirmó que "el 90% de las mascotas conmueven" y argumentó: "Muchos de nosotros venimos de los servicios fúnebres humanos, y en mi caso estuve en la gerencia de una cochería en zona oeste y vi todo. Cuando empecé con este rubro me di cuenta que es mucho más fuerte porque hay gente que no pudo tener hijos y recurrió a un gato o a un perro porque no pudo tener hijos o porque era el fiel compañero del hijo que se murió".

Pero no todo es profesional y honesto. La rescatista Portales alertó que "hay veterinarias que te cobran por el servicio de hacerse cargo del crematorio, y luego descartan los cuerpos por ahí". Por esta razón, recomendó que "es mejor y más considerable que encuentren un lugar donde enterrar los restos de sus 'personas no humanas' amadas y consideradas parte de su familia".