Crecida del Río Uruguay: hay evacuados en Entre Ríos y alertan por el avance de El Niño

La sostenida crecida del río Uruguay obligó a evacuar preventivamente a varias familias en Concordia, Entre Ríos, mientras las autoridades mantienen activos los operativos de asistencia.

El escenario podría agravarse durante los próximos días por las precipitaciones previstas en la cuenca y el volumen de agua que continúa circulando por el sistema fluvial.

Hasta el sábado, el nivel del río alcanzó registros cercanos a los 12 metros y anegó sectores bajos de la costanera.

Inundaciones en Entre Ríos: creció el río Uruguay y hay evacuados





La crecida ya obligó a evacuar preventivamente a entre 12 y 15 familias en Concordia, según los reportes difundidos durante el fin de semana. Según un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE), fueron asistidas 22 personas, entre adultos y menores.

De acuerdo con el último informe hidrológico citado por autoridades locales, el nivel del río frente al puerto de Concordia no superará los 11,90 metros para este domingo, sin embargo, también advierten que podría alcanzar los 13 metros hacia el lunes, lo que incrementaría el riesgo en las zonas ribereñas.

Por su parte, el nivel del embalse tenderá a 32,30 metros.

Hasta este sábado, el nivel del río alcanzó los 12 metros y anegó sectores bajos de la costanera en Concordia.

Alerta por fuertes crecidas en Entre Ríos y Corrientes





La situación también genera preocupación en otras localidades de la costa del río Uruguay, donde varias mediciones superaron los niveles de alerta.

En Colón, el cauce llegó a 7,27 metros, por encima de la cota de alerta de 7,10 metros. La previsión lo ubica cerca de los 7,70 metros, a solo 20 centímetros del nivel de evacuación.

En Concepción del Uruguay, el río alcanzó los 5,56 metros, por encima del nivel de alerta de 5,30 metros. La proyección de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) anticipa un pico de 6,15 metros.

La situación también preocupa en Corrientes. En Paso de los Libres, el nivel llegó a 9,18 metros y superó la cota de evacuación, establecida en 8,50 metros.

Datos sobre la crecida del río Uruguay. (Foto: Municipalidad de Concordia)

¿Cómo influye la llegada de El Niño?





El fenómeno de El Niño se relaciona con un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede alterar las lluvias en distintas regiones.

En el Litoral argentino, el escenario previsto contempla precipitaciones superiores a los valores habituales y posibles aumentos en los niveles de los ríos Uruguay y Paraná.

Este comportamiento responde a un aporte de humedad que impulsará las precipitaciones en amplias zonas del país. Sin embargo, el escenario no se presentará de manera uniforme en todas las provincias ni a lo largo de los días.

Las áreas que registran mayor probabilidad de acumulados por encima de lo normal son el Litoral y el Noreste (NEA), con altas chances altas chances de superar los valores promedio esperados para el mes de octubre.

Por su parte, la zona de Cuyo y el Oeste tendrán proyección de lluvias más intensas o con una frecuencia superior a la habitual.