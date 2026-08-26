Créditos hipotecarios: los requisitos para acceder al plan que anunció Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este un plan para impulsar los créditos hipotecarios UVA utilizando fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Se trata de programa oficial que tiene un monto de 2 billones de pesos y busca alcanzar a 18.000 familias, destinándose exclusivamente a la primera vivienda (compra, construcción, ampliación o refacción). A continuación repasamos las claves a tener en cuenta y los requisitos para acceder.

Desde el Palacio de Hacienda detallaron que el esquema financiero consiste en la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un "spread", destinados a generar fondos que amplíen la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios a personas que busquen comprar su propiedad.

En primer lugar, debemos mencionar que los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos vinculados a la ANSES, tendrán una tasa máxima permitida de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada préstamo.

"Este monto que estaríamos licitando de $2 billones daría soluciones habitacionales para 17.000-18.000 familias", afirmó el titular de Economía en una conferencia de prensa que brindó esta mañana. Allí también resumió el objetivo con un ejemplo dirigido especialmente a quienes actualmente alquilan: "Una pareja de jóvenes con el sueldo de ambos tendría acceso a este crédito y, en lugar de pagar un alquiler, podría pagar su propia casa, ser dueño de su vivienda".

"Esto es un acto de justicia social", agregó Caputo y destacó el "efecto multiplicador en la economía" que podrían tener los préstamos para vivienda. También, luego de admitir que hay casi un 50% de trabajadores en la informalidad, sostuvo que la medida puede "encausarlos a la formalidad".

En otro fragmento, el funcionario nacional consideró que "va a ser un impulso muy importante para el desarrollo de este mercado y para la economía en general". "La combinación va a dar un gran impulso en particular a la industria de la construcción, que es un motor muy importante de la economía y que venía rezagada", agregó.

Requisitos para acceder a los créditos hipotecarios UVA

Cabe recordar que los créditos hipotecarios en Argentina se ofrecen principalmente bajo la modalidad UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), con tasas de interés anuales que rondan entre el 5% y el 9% según el banco y si la persona cobra el sueldo en esa entidad. En términos generales, las entidades tienen los siguientes requisitos:

Relación cuota-ingreso: La cuota mensual no debe superar el 25% (en algunos casos 30%) de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.

Edad: Tener entre 18 años y una edad máxima al finalizar el crédito que varía entre los 75 y 85 años (incluyendo codeudores familiares directos).

Destino: Adquisición, ampliación, refacción o terminación de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Financiación: Los bancos suelen financiar entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad.

Para quienes buscan comprar una vivienda, la tasa de interés no es el único dato que importa. También es necesario conocer cuánto dinero se puede solicitar, qué porcentaje del valor de la propiedad financia cada entidad y, sobre todo, qué ingresos hay que demostrar para acceder al préstamo.

En el caso del Banco Nación, por ejemplo, la tasa para vivienda única y de ocupación permanente es de 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y adquieren una propiedad cuyo valor no supera las 210.000 UVAs.

Un dato no menor es que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a una cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes.

Por esto, podemos mencionar que el Ministerio de Economía presentó esta jornada un ejemplo práctico y detallado de simulación de un crédito hipotecario para la compra de una vivienda. A continuación se desglosan cada uno de los puntos claves:

Valor de la propiedad en USD (106.667): Indica el precio total de mercado estimado del inmueble que se desea adquirir, expresado en dólares estadounidenses.

Monto crédito hipotecario (75%) en $ (120.920.000): Representa el porcentaje máximo que el banco financia sobre el valor total de la propiedad (en este caso, el 75%), convertido a pesos argentinos al tipo de cambio de referencia considerado en el ejemplo.