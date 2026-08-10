Créditos: se quintuplicó la morosidad en 18 meses y las deudas ya absorben el 24% de la masa salarial

En el último año y medio, la mora total del crédito a las personas en la Argentina -que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero- se quintuplicó, con lo cual se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía argentina.

El deterioro es todavía mayor fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito -fintech, tarjetas no bancarias y casas de electrodomésticos, entre otros-, los atrasos mayores a tres meses alcanzaron casi un tercio del total.

La primera explicación pareciera ser que las familias se endeudaron por encima de sus posibilidades. Sin embargo, casi dos de cada tres nuevos morosos dejaron de pagar sin que sus obligaciones hayan aumentado de manera extraordinaria. Este dato apunta a la pérdida de capacidad de pago como uno de los principales factores que explican el negativo fenómeno.

El golpe en los hogares es directo: el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale, en promedio, al 24% de la masa salarial. Cuando se suman los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios.

En simultáneo, el consumo es uno de los motores de la economía que sigue con bajos niveles de dinamismo y el gobierno reiteró que, a su parecer, la mora creciente en los créditos "es un problema entre privados", derivado del salto en las tasas de interés potenciado por las elecciones legislativas de 2025.

Los primeros datos surgen del "Monitor mensual de crédito a las familias", elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora EcoGo (que lideran Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi).

El relevamiento tomó la información de la Central de Deudores del Banco Central y considera el financiamiento a personas físicas tanto de entidades financieras como de proveedores no financieros.

Se trata de un indicador utilizado como aproximación al crédito de las familias: aunque puede incluir financiamiento destinado a actividades comerciales de monotributistas y autónomos, la mayor parte corresponde al consumo.

La cantidad de personas con algún tipo de financiamiento alcanzó en junio los 20,4 millones. De ese total, 5,3 millones -el 26,1%- registraban atrasos superiores a 90 días. En términos de montos, la mora total consolidada alcanzó al 17,5% de todo el crédito otorgado a personas físicas, al considerar conjuntamente el financiamiento bancario y el no bancario, según datos del estudio.

La morosidad se justifica en el hecho de que las personas perdieron capacidad de pago.

Morosidad crediticia: 18 meses complicados

El deterioro desde fines de 2024 fue acelerado. En diciembre de ese año, la mora total -que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros- por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio último llegó al 17,5%. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9. Frente a mayo, aumentó otros 0,3 puntos porcentuales, acumulando 20 meses de deterioro y, en la comparación interanual, el salto fue de 10,5 puntos.

"La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados", advierte Martín Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

La suba de los atrasos convivió, además, con una expansión del financiamiento. Sobre el universo comparable de entidades, el stock de crédito a personas físicas creció el 9,1% interanual en términos reales y registró un avance del 0,1% frente a mayo.

Las deudas ya absorben el 24% de la masa salarial.

Mora en el pago de créditos: fuera de los bancos, peor

La principal diferencia aparece según quién haya otorgado el crédito. "El crédito no bancario concentra el deterioro", señaló Masci. Los proveedores no financieros representan apenas el 14,1% del stock total relevado, pero registran una mora por monto del 31%, más del doble del 15,2% correspondiente al sistema financiero. La brecha también aparece al contar personas: el 29,2% de los deudores del segmento no financiero está en mora, frente al 19,2% dentro del sistema financiero.

Aunque manejan una porción relativamente menor del monto total financiado, los proveedores no financieros tienen un alcance considerable: 12,3 millones de personas registran algún crédito con este tipo de entidades, frente a 15,6 millones dentro del sistema financiero. Ambos universos se superponen, ya que una misma persona puede mantener obligaciones con prestamistas de los dos segmentos.

A esa presión se suma el costo del financiamiento. Según Econométrica, en junio el CFT de los préstamos personales alcanzó el 120,4% anual, frente a una inflación interanual del 33,5%. La brecha se amplió significativamente respecto de cinco años atrás: en junio de 2021, el costo era del 78,5% y la inflación, del 51,4%. Fuera de los bancos, además, el financiamiento puede ser todavía más caro: en algunos proveedores no financieros las tasas llegan a triplicar los niveles del sistema bancario.