Cientos de personas acamparon para trabajar en un mayorista

Cientos de personas realizaron un acampe que terminó en tres cuadras de fila por un puesto de trabajo en un mayorista que abrió una nueva sucursal en Guernica, en medio de la crisis de empleo y la recesión que el propio presidente Javier Milei relativiza y niega.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 dejaron de existir 28.262 empleadores registrados, mientras que en el mismo período se perdieron 341.396 puestos de trabajo formales.

En ese contexto, en Guernica, provincia de Buenos Aires, un mayorista lanzó una convocatoria para varios puestos de trabajo y la necesidad de un empleo formal se hizo sentir.

El proceso fue anunciado para ayer, pero los vecinos del barrio ya habían comenzado con el acampe un día antes, desde las 17, para presentarse con un currículum vitae (CV).

"Ya tenemos un mayorista en la zona, pero con mucho esfuerzo se decidió abrir una sucursal y están buscando varios puestos de trabajo. No tenemos bien la cifra de número de empleados que vamos a contratar porque es empezar de cero, pero la convocatoria se nos fue un poco de las manos", explicó el encargado del lugar, Sebastián, en diálogo con la señal C5N.

Del mismo modo, el empresario reconoció: "Esperábamos gente, pero es impresionante la cantidad de gente que vino de todos los lugares aledaños. Se desbordó".

Según detallaron desde la empresa, recibieron alrededor de 300 currículums, pero llegaron a formarse aproximadamente tres cuadras de fila de personas con la esperanza de conseguir un empleo formal.

"Esto es un orgullo porque es una empresa familiar", indicó la dueña del mayorista e indicó: "Ojalá le pudiéramos dar trabajo a mucha gente".

"La idea es recibir a todos los que hicieron el sacrificio para estar acá", sostuvo, haciendo referencia a que se iba a recibir hasta el último CV. De igual modo, aclaró que "como está la situación, ahora el único requisito que se requiere es que tengan ganas de trabajar".

En medio de la crisis económica del país, miles de personas sueñan con tener un empleo en blanco para poder llegar a fin de mes.

"Estuve un año y medio vendiendo chipá, pero ahora decidí que quería buscar un trabajo en blanco", explicó un vecino, quien llegó a las 6.30 de la mañana y tuvo una espera de más de dos horas en la fila.

Por otra parte, otro hombre que logró dejar el currículum contó que llegó al mismo horario y que estaba "a la vuelta, pero ahora que salgo veo que la necesidad es grande".

"Yo siempre trabajé en Capital, pero ojalá se dé esto que también es mucho más cerca, vivo a diez cuadras. Yo trabajaba de limpieza, pero era un trabajo temporario. Tengo 51 años y hace rato que estoy dejando CV en todos lados, pero con este gobierno ya no se puede estar en ningún lado", sostuvo David.



