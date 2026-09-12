Crisis textil: la llegada de productos del exterior ya cubre el 70% del mercado local y se desploma la producción nacional

El mercado textil argentino sufre un fuerte impacto por el avance incontrolable de las importaciones textiles. La venta de ropa y telas elaboradas en el extranjero ya cubre el 70% de la oferta disponible en las tiendas del país, según advirtieron las cámaras del sector.

Esta situación genera una enorme preocupación entre las pymes de la industria nacional, que enfrentan costos cada vez más elevados para operar diariamente.

Las compras de indumentaria traída de afuera crecieron un 62% en volumen durante el primer semestre del año, al tiempo que la producción nacional registró un desplome del 24,4%.

Las entidades textiles denuncian que gran parte de la mercadería ingresa al país subfacturada y sin pagar aranceles a través de plataformas de venta directa, como Shein o Temu.

Ante este escenario, la capacidad de las fábricas locales cayó al 39%, lo que significa que 6 de cada 10 máquinas dedicadas a la producción se encuentran completamente paradas en los talleres.

El golpe de las importaciones textiles en la industria argentina

El ingreso masivo de importaciones textiles destruye el tejido industrial interno porque no se aplican medidas que bajen los impuestos ni los costos logísticos a las empresas locales.

Frente a esta desigualdad, los fabricantes reclaman que el Gobierno aplique los controles vigentes para frenar el fraude en las fronteras y restablecer condiciones justas que permitan defender el trabajo nacional.