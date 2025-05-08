Crónica Pesca: dónde esta el pique de la semana y detalles claves de cada zona

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Panorama similar a la semana anterior, lo poco extraído fue en su modalidad de fondo encarnando con mojarra, mucha variada de cuero con bagres blancos, amarillos y pati, las aguas del Río de la Plata muy turbias y sucias a raíz de la tormenta y vientos intensos del día viernes pasado, la calidad de los pocos pejerreyes extraídos en el club Universitario y Municipalizado iban entre los 30 a 20 cm con algunos pocos pejerreyes importantes y de gran porte, a flote completamente nula. En Berisso y en la propia escollera de la Isla Paulino la pesca de pejerrey en su modalidad de flote fue completamente nula, lo poco extraído se registró en su modalidad de fondo con pejes de medianos a chicos y con mucha variada de piel. Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Semana irregular por el clima, pero salieron algunos amarillos, paties, carpas, doradillos y cantidad de bogas. Esto es al atardecer y a la noche. Con respecto al pejerrey, hubo piques de dia a flote otros de piques aislados a fondo y a flote; la mejor es la a plateadita chica viva o salada. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados. Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Continúa siendo mala la pesca del pejerrey en la zona, además los pocos que se dan son de portes chicos, reitero la diversión pasa por la pesca variada con hermosos bagres amarillos, porteñitos y pati de esta temporada. De costa dependiendo de los muelles elegidos, semana sumamente floja a nula con respecto al pejerrey, con respuestas de algunas sardinas, la variada de temporada con bagres amarillos, porteñitos y pati de lindos portes.

Doradito: Muy pobre a nula la semana en cuanto al pejerrey, con respuestas de algunas sardinas, bagres y pati.

Botija / Puerto Constanza: Difícil para encontrar a los pejerreyes, capturas de algunas sardinas y algunos ejemplares de bagres amarillos, porteñitos y pati.

Pasaje Talavera: Floja anula la semana tanto de embarcado como de muelles para dar con el pejerrey, se dieron algunas sardinas y la variada firme con bagres amarillos, algún bagre blanco, porteñitos y paties.

Cinco bocas: Gareteando bastante se logran algunos lindos ejemplares de pejerreyes, pocos pero de lindos portes, algunas sardinas, bagres amarillos y pati de portes interesantes.

Isla la Paloma: Por esta zona se repite el panorama de todo el Guazú, con una pesca prácticamente regular a nula en cuanto al pejerrey y de portes chicos, con algunas respuestas de sardinas, la pesca variada repite la constante de la temporada con bagres blancos, amarillos y algunos pati de los lindos.

Rio Gutiérrez: Semana complicada, difícil, con respecto al pejerrey cuesta mucho encontrarlo con días de piques nulos, no todos pescan, respuestas de algunas sardinas y bagres.

Paraná Bravo: Remiso a nulo el pique de pejerreyes cuesta mucho encontrarlos, en cuanto al bagre de mar no se dio esta semana, respuestas de algunas sardinas, bajo la actividad de doradillos, respuestas de bagres, porteñitos y pati de lindos portes.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Muy floja la actividad de pejerreyes, costo bastante buscarlos gareteando amplias zonas, aunque lo mejor se dio sobre costa de la provincia de Bs As. Actividad de algunas sardinas, doradillos y algunos chafalotes.



Rio Uruguay: En cuanto al pejerrey la actividad decayó bastante con el ingreso de este frente frio, si bien se dan algunos pejerreyes son de portes chicos, igualmente no todas las embarcaciones pescan igual.

Río Alférez Nelson Page: Con algunas respuestas de ejemplares de piel medianitos a chicos.

Riacho Baradero: Semana floja a lo largo de esta extensa costanera, con escasas respuestas de algunos bagres y porteñitos.

Arroyo Brazo Largo: El Brazo Largo nos mantiene entretenidos con algo de variada de piel medianita a chica.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Semana muy floja en cuanto al pique con estacas respuestas de algunos bagres, porteñitos y pati.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara.

Bella Vista. Corrientes. Floja la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi casi ausentes y la variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

Noticias

El surubi es record antes de empezar

La edición 50ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí realizará en Goya del 28 de abril al 2 de mayo de 2027, ya es tiene un record en si misma al agotarse en cuestión de horas la totalidad de las inscripciones de forma online.

La apertura de inscripciones se había habilitado este lunes 10 de agosto y, en pocas horas, los equipos alcanzaron el cupo máximo establecido de 1400 equipos con el fin de garantizar las condiciones de seguridad náutica, logística y organización del concurso.

Pesca Adaptada para todos

Se llevará adelante el tercer encuentro de Pesca Adaptada en la ciudad de la Paz Provincia de Entre Ríos el próximo 9 de septiembre en las playas de Garibaldi y el rio, en aguas del Paraná.

Esto se realiza en el marco de un evento itinerante que lleva la pesca accesible a todas las personas con discapacidad de nuestro país de forma gratuita y que incluye una jornada con asistentes, instructores. Habrá premios un refrigerio y el cariño que le pone toda la organización.

Charla en la Feria de Caza Pesca y Outdoor

En el marco de los eventos que realizan en la Feria Armas 2026 la Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca dará una charla el próximo sábado 15 de agosto a las 16 hs en el auditorio ubicado en el primer piso. La misma lleva como titulo "Pescar con Conciencia" y estará orientada al cuidado de los recursos y nuestros peces con una practica sana de este deporte. Para mis info buscalos en Facebook e Ig.

INFORME DE LA SEMANA

PIQUE EN RIO HONDO

Santiago del Estero está viviendo un buen momento para probar la pesca

Se viene un fin de semana largo y llevarse la caña es una buena opción, por eso hoy destacamos un punto muy visitado por sus virtudes termales, y que además nos permite tener algunas posibilidades con pesca de costa o embarcados. Más allá de otras tantas que tenemos en nuestro país probablemente las Termas de Rio Hondo sean las más famosas de la argentina, y por su ubicación geográfica de las más visitadas.

Está asentada a unos 73 kilómetros de la capital provincial a la vera del rio Dulce, el cual nace en Salta, atraviesa 5 provincias y después de recorrer 800 kilómetros llega a Mar Chiquita.

Es llamada la cuenca de las mil caras porque en su derrotero las aguas pasan de transparentes, de montaña y de altísima velocidad brindando excelentes ámbitos para el desarrollo del codiciado dorado, el cual está atravesando un buen periodo de recuperación en su población, después del positivo ciclo hídrico registrado en los últimos meses que favoreció la reproducción de la especie, y permitió que una gran cantidad de ejemplares juveniles sobrevivan y se desarrollen en distintos sectores del río.

Esto prevé próximas temporadas muy atrayentes para los amantes de modalidades como el fly cast o señuelos, aunque la más practicada es a flote, utilizando una boya encarnada con bagre que se deja derivar y que resulta muy atrayente para este cazador y entrega explosivos piques cuando lo ataca.

Para acceder a este tipo de salidas es necesario contratar a los guías locales quienes conocen con exactitud los mejores puntos a donde se alimenta el dorado, correderas, pozos y condiciones del clima para salir a buscarlos, también la temperatura, altura y transparencia del cauce es otro dato que se debe tener en cuenta.

Desde la costa hay otra opción muy atractiva pero orientada a una pesca de especies variadas como el sábalo, bagres, bogas e inclusive tarariras la cual podemos practicar casi a tiro de caña, y casi desde cualquier punto accesible en la costa, por supuesto que se puede probar la captura del dorado también el cual es el dueño y señor de este enorme lago.

Recomendamos estar al tanto de las normativas en cuanto a esta actividad, después de algunos episodios que dieron meses atrás se ajustaron mucho los controles por parte de las autoridades incluso en el día de ayer fue noticia la destrucción de casi 17 kilómetros de redes incautadas en operativos de pesca ilegal por parte de la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia con apoyo de la prefectura local. Para más información recomendamos entrar a las páginas Ente Municipal de Turismo de Termas de Río Hondo.