Crónica Pesca: dónde esta el pique de la semana y detalles claves de cada zona

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar.

Nueve días en la rural con lo mejor de la caza y la pesca en Buenos Aires

La historia del outdoor (como le dicen los ingleses) viene adherido en nuestras raíces, y tanto los pueblos originarios como los gauchos hicieron culto de la supervivencia con los elementos que tenían a mano, sin embargo, el desarrollo y la investigación nos dio otras herramientas que nos facilitan más esta actividad acercándonos al disfrute de la naturaleza.

De eso se trató la última edición de la muestra de Caza, Pesca y Outdoor que se llevó a cabo en el pabellón ocre de la rural entre el 8 y el 17 de este mes, y con un inesperado éxito de concurrencia adonde se pudo ver y tocar lo nuevo en todo tipo de productos vinculados a la vida al aire libre.

En lo que respecta a la pesca encontramos una gran variedad de ofertas especiales pensadas para la ocasión, y que los visitantes aprovecharon muy bien al tener asesoramiento personalizado y poder probar los equipos, algo que en las compras por internet es imposible hacer, y que muchas veces dejan dudas e inclusive devoluciones.

Entre las innovaciones estuvo el dron que permite hacer un lanzamiento con un plomo y llegar a distancias que son imposibles con un lanzamiento de caña, logrando soltar la carnada a unos 1500 metros de la costa, son estancos o sea no se hunden, y si se cae al agua pueden darse vuelta y volver a levantar vuelo soportando vientos de más 60 kilómetros.

También las indumentarias técnicas tuvieron mucha presencia, y están en auge con un detalle muy importante, desarrollo y diseños nacionales con modelos a donde nuestros peces más emblemáticos aparecen como saliendo de nuestro pecho en múltiples colores.

Hubo sectores premium para los especialistas en defensa, trekking y montañismo con la presentación de prendas confeccionadas los materiales importados que utilizan las fuerzas armadas de los países más desarrollados y calzados preparados para temperaturas y terrenos extremos.

El boom estuvo en lo referente a las armas y los accesorios que se utilizan para los diferentes estilos de practica de tiro, fue llamativa la expectativa del público por probar y conocer de cerca los distintos calibres, empuñaduras, miras, y visores infrarrojos que transforman la más impenetrable oscuridad en una pantalla de tv, sumado además numerosas marcas especializadas en PCP y aire comprimido.

Nos queda mucho por desmenuzar si hablamos de la cuchillería criolla, náutica y coleccionismo con un cronograma de actividades paralelas, con conferencias, charlas y presentaciones de las cuales participamos con la Asociación de Periodistas de Pesca de Argentina hablando sobre el cuidado de nuestros recursos.

En números se registraron 88.000 visitantes, un 40% más que la última edición, 157 expositores, un 9% arriba respecto de 2025, sumado al aumento de un 25% de superficie de exposición respecto de la edición pasada que la llevo de 6.000 a 7.500 m² dejando la expectativa a la organización de llevarla a un pabellón más grande para la edición 2027.