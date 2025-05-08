Crónica Pesca: dónde esta el pique de la semana y detalles claves de cada zona

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Una semana muy interesante en materia de pesca de flecha de plata en nuestra querida región tanto en el muelle Club Universitario como Municipalizado, la misma se generó en su modalidad de fondo con líneas de 2 a 3 anzuelos, la carnada mojarra viva o salada. Se pescó en casi todo el perímetro de dichos muelles, no cantidad de pescado, sino calidad de los mismos, pejes medianos a grandes, nada fue fácil ya que no hay grandes cardúmenes y el pejerrey se muestra muy disperso. A flote es nula, en Berisso y en la propia escollera de la Paulino la pesca se generó solo de fondo, pejes chicos, medianos en su mayoría, también algunos grandes, muy abundante la variada de cuero con bagres blancos y amarillos, algunos paties tomando la carnada blanca del propio pejerrey, también se pescó muy bien de costa y con wader en la playa de Palo Blanco, modalidad de fondo y utilizando líneas de 2 y 3 anzuelos, flecha de plata de mediano porte y algunos grandes, también variada de piel Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi Semana muy irregular. Hubo días de piques escasos a nulos. De día, esporádicamente, alguna boga de kg, amarillos y blancos con pulpo de colorada. El pejerrey, escasos a flote, al atardecer mejor horario, con plateadita chica salada o viva. De noche, reinan los amarillos. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados. Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Semana muy similar a la anterior con días de mucha bajante de camalotes, si bien se dieron algunas capturas de pejerreyes no todos los días es así, ni tampoco todos pescan, para algunos ya es una temporada cerrada, si se dan sardinas, chafalotes y algún dientudo de flote, de fondo complicada la pesca dado la mugre que corre, no obstante, algo de variada de piel se da.

De costa dependiendo de los muelles elegidos, algún pejerrey se da, mucho depende del tiempo que se le brinde a esta pesca, hay quien le dedico 12 horas para sacar 3 ejemplares, de flote o al vuelo se dan excelentes sardinas, la pesca de fondo complicada por la mugre que corre, igualmente algo de variada de piel se da, de muelles de noche se dieron lindas bogas, desde el muelle del camping la torre se logró un pati de 8,500 kg. En el arroyo del club de pescadores se dio una tararira de excelente porte.

Doradito: En nuestra última visita de esta semana con aguas muy altas y una bajante de camalotes más que importante la pesca fue nula.



Botija / Puerto Constanza: Con aguas altas y revueltas por los vientos se hace difícil encontrar a los pejerreyes, la pesca variada complicada por la pasada de mugre por el fondo, en algún arroyo se dieron tarariras de lindos portes.

Pasaje Talavera: Floja a nula la pesca del pejerrey, se dan algunas sardinas y la variada complicada por la mugre que corre por el fondo, no obstante, esto algunos bagres amarillos y algún pati se da.

Cinco bocas: Continúa la presencia y respuestas de pejerreyes por la zona, si bien son de lindos portes no hay cantidad, respuestas de algunas sardinas, bagres amarillos y pati de lindos portes.

Isla la Paloma: Aguas altas y correntosas por la zona, con días de mucha bajante de camalotes y mugre por el fondo la pesca de la zona es muy remisa de regular a mala.

Rio Gutiérrez: Semana con algunas respuestas de pejerreyes en la salida al rio Uruguay, por lo demás de regular a mala la pesca, muchos camalotes en movimiento.

Paraná Bravo: Complicada la pesca con respecto al pejerrey, con jornadas de piques nulos y otros días en donde se dieron solo un par de capturas, respuestas de algunas sardinas, la pesca variada complicada por la mugre que corre por el fondo, con escasas respuestas de algunos ejemplares de piel medianitos a chicos.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Floja la actividad de pejerreyes, mucho depende de los vientos de la zona, lo poco que se logró fueron de lindos portes, siempre sobre la costa de la provincia de Bs As.

Rio Uruguay: Semana complicada para el pejerrey mucho dependió de los vientos, los pocos ejemplares que se lograron fueron de lindos portes, buscándolos de fondo se lograron bagres amarillos. No todas las embarcaciones pescaron igual.

Río Alférez Nelson Page: Escasas respuestas de ejemplares de piel medianitos a chicos.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, fue una semana tranquila con escasas respuestas de algunos ejemplares de bagres y porteñitos.

Arroyo Brazo Largo: Con aguas muy altas, se dieron en la semana respuestas de boguitas chicas, algunas lindas tarariras y bagres amarillos.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Semana con aguas altas y correntosas, donde se lograron algunos ejemplares medianitos a chicos de piel.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros.

Noticias

Septiembre a pleno

El próximo 6 se llevará a cabo la 12 edición de la Fiesta Provincial de Pesca Embarcada para Mujeres en la localidad de Villa Ocampo Provincia de Santa Fe.

La modalidad ser de especies variadas con devolución y se espera equipos de toda la región que pondrán color y pasión a uno de los únicos encuentros solamente para las chicas.

La provincia del Chaco recibirá a pescadores de todo el país en su próxima Pesca del Dorado con Devolución en la Isla del Cerrito los días 4, 5 y 6 con una propuesta de río, naturaleza, gastronomía, música y tradición.

Diez años con la Pesca

Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca Deportiva de la República Argentina nació el 30 de agosto del 2016 por la necesidad de aunar esfuerzos en defender el medio ambiente y especialmente la pesca.

Está inscripta en la IGJ como la primera asociación simple dedicada a esta actividad y tiene una amplia participación en la difusión de estos conceptos, junto con gestiones en el ministerio de asuntos agrarios y la prefectura naval.

Para conocerlos o enviar denuncias sobre abusos en los recursos búscalos en redes sociales como ADyPPesca.

INFORME DE LA SEMANA



El PEJERREY NO SE VA

Consultamos a los que más saben sobre las costumbres de este pez

Según los especialistas la biodiversidad de los peces en el Río de la Plata cambia de manera constante debido a factores como la profundidad, la temperatura del agua, la transparencia y la actividad humana.

Los últimos estudios realizados por el Conicet lograron identificar unas 49 especies de las cuales diez fueron catalogadas como dominantes, cuatro fueron frecuentes, dos ocasionales, y las 33 restantes como de aparición esporádica, por supuesto entre las más presentes estuvieron el porteño y el bagre amarillo.

De todos ellos nos intriga saber más sobre el pejerrey y el porqué de su transformación de hábitos, entre los cuales los aficionados mencionan al dorado y su caprichosa obsesión de comerse todo lo que se mueve en el agua como un factor predominante.

Puntualmente sobre esto, hay una teoría de que este depredador se acerca a cazar especies menores a nuestras costas por eso es posible encontrarlo a tiro de caña tanto de fondo como de flote, mordiendo cualquier carnada, incluso lombriz y hasta pasta para carpa, por lo tanto, en plena temporada es esporádica la aparición de pejerrey en los muelles de capitalinos.

Como no tenemos certeza de esto ya que nunca vimos un dorado con un pejerrey en la boca consultamos a los habitués de la pesca de costa y ellos nos señalaban que hasta fines de noviembre se pueden pescar pejerreyes en el estuario especialmente en la zona sur, siempre de fondo y pocas veces de flote, o sea tal vez la teoría se confirme.

Para la pesca embarcada el tema cambia, y ya en septiembre rio adentro no lo encuentran comiendo, por lo que las salidas se destinan a buscar las especies de verano, algo que tiene su lógica, ya que busca el fondo para su periodo reproductivo.

El pejerrey desova principalmente en primavera entre septiembre y diciembre con un periodo secundario menor en marzo durante el otoño y siempre coincidiendo con el aumento de temperatura del agua buscando zonas bajas con buena oxigenación, fondos de conchilla o vegetación, algo que tal vez no encuentre en cualquier punto del rio por que puede quedar expuesto y vulnerable a depredadores, ¿y a donde va seria la pregunta?

Algunos nos indicaban que esta geografía y seguridad alejada de quienes se los quieren comer, inclusive el hombre, la encuentran bien al sur, en un sector a donde la salinidad de las aguas aumenta, al límite entre el rio y el mar, y que después reaparece para volver a desparramarse al comienzo del otoño, eso entonces explique por qué lo más grandes y los mejores nadadores estén rio adentro en esta época del año.

Nos queda mucho por aprender de este pez y sus sub especies como el cornalito que tampoco se volvió a ver por nuestras orillas, pero eso para otro informe.