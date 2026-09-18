Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariello

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Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Otra de las tantas semanas con tan poca pesca en ambos clubes de pesca llámese Universitario como Municipalizado, en materia de pesca de la flecha de plata podemos decir que ha sido relativamente muy pobre, pocas especies extraídas en su modalidad de fondo, aunque muy interesante su calidad, medianos y grandes que se extraen con líneas de 1 a 2 anzuelos brazoladas largas y encarnando con mojarra.

A flote salieron algunos muy chicos, se está extrayendo también algunas bogas medianas, doradillos y variada de piel, en Berisso y en la propia escollera la pesca del pejerrey es relativamente mala a flote, muy pocas especies extraídas, a fondo algo mejor con piezas de mediano porte y chicas, mucha variada de cuero, bogas y carpas con masa sobre el propio canal divisorio.

Costanera norte. Semana que se dieron algunos pocos pejerreyes de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez.

En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular, aunque en condiciones de clima, bastante variada; con colorada en pulpito, amarillos y paties mejor de noche. A flote con brazoladas cortas esporádicamente algunos pejerreyes y sardinas; con postas de amarillo, dorados promedio a los 2 kg (recordamos Prov de Buenos Aires en Veda total, desde el 01/10 al 15/01/27). De día, con maíz dulce y cubos de salamin, carpas y bogas dijeron presentes.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados. Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

La Paz. Entre Ríos. Muy buena semana de pesca, con hermosas capturas de dorados durante la fiesta, la mayoría de buen porte, también mucha variada como la semana anterior, sobre todo sábalos, amarillos, bogas y palometas. Se pescó con carnada y artificiales. El río en crecida está en los 3,94 mts. el agua clara en los 18º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Continúan los vientos de septiembre complicando muchas veces la navegación, se mantiene la variada con algo de bagres y pati, con respecto a la boga si bien esta no está fácil, hay que estar en el momento justo en el lugar justo, es decir tiene su momento en el día para comer, también se dieron ocasionales capturas de algún dorado de los lindos. Desde la costa dependiendo de los muelles y costas elegidas, aflojo bastante la sardina, se lograron algunas capturas de lindas bogas y la variadita continúa con bagres y pati.

Doradito: Respuestas de bagres, algunos porteñitos y pati, con respuestas de bogas medianitas y alguna de las lindas.

Botija / Puerto Constanza: Comenzaron a comer algunas tarariras por la zona y algún dorado de los lindos, bagres amarillos y algún pati.

Pasaje Talavera: Aflojo bastante la pesca de sardinas, comenzaron a comer más las bogas, algunas de lindos portes, bagres, algún pati y porteñito.

Cinco bocas: Con señuelos o al golpe las respuestas de algunos dorados de los lindos, respuestas de alguna boga de las lindas, bagres y algún pati.

Isla la Paloma: En el veril respuestas de bogas de hasta los 3 kilos, hay que esperarlas no pican todo el tiempo, en la variada respuesta de algunos bagres amarillos y algún pati de los lindos.

Rio Gutiérrez: Semana con respuestas de bagres amarillos, algunas tarariras y algún doradito de los lindos, esporádicas respuestas de algunas boguitas.

Paraná Bravo: Esperándolas se dan respuestas de bogas medianitas y alguna de las lindas, respuestas de bagres amarillos, algunos doradillos y en los pozones algunos bagres de mar.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Comenzaron a comer algunos dorados, lográndose algunas lindas bogas sobre la costa de la isla, con bagres de mar en la zona de Guazú Guazucito.

Rio Uruguay: Por el Uruguay con aguas destempladas todavía el pejerrey ya no come y no se terminan de activar dorados y tarariras por la zona, si hay respuestas de bagres amarillos de muy lindos portes.

Río Alférez Nelson Page: Con respuestas de porteñitos y algunos bagres, además de algunas boguitas medianitas.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, semana de escasas respuestas de algunos bagres amarillos y porteñitos.

Arroyo Brazo Largo: Con respuestas de bagres amarillos, alguna tarucha chica y algún bagre sapo.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Con respuestas de algunas boguitas medianitas y alguna de las parrilleritas, en correderas contra la costa algún dorado de los lindos se dio, utilizando más que nada carnadas vivas o naturales, respuestas de porteñitos y bagres amarillos.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

MÁS NOTICIAS

Formosa será sede Nacional

La ciudad de Formosa se prepara para recibir el Torneo Nacional Federativo de Clubes de Pesca, organizado por la Federación Formoseña de Pesca Deportiva, con epicentro en distintos sectores del río Paraguay.

Cada club estará representado por equipos conformados por cuatro pescadores y un suplente, con categorías de mayores y damas. El torneo será puntuable para la clasificación al Torneo Sudamericano de Clubes, competencia que tendrá lugar el próximo año en Brasil.

Se estima la llegada de alrededor de 120 pescadores, además de acompañantes, dirigentes y autoridades vinculadas a la actividad.

Obras del Pilcomayo en la mira

La infraestructura construida en sectores de la cuenca del río Pilcomayo en nuestra hermana Bolivia vuelve a generar preocupación entre especialistas, debido a los posibles efectos sobre la migración natural de los peces hacia territorio boliviano y el impacto que esto puede tener en la actividad pesquera de Villa Montes.

Los especialistas plantean que Bolivia, Argentina y Paraguay deben abordar el tema mediante la Comisión Trinacional de la Cuenca del Pilcomayo y sus respectivas cancillerías.

También consideró necesaria la participación del Gobierno Departamental de Tarija, las autoridades regionales del Chaco, pueblos indígenas y organizaciones de pescadores.

DESTACADO

FIESTA NACIONAL DE LA BROTOLA

La costa Geselina se llenó de cañas buscando la pieza mayor

Nuestra costa atlántica tiene una amplia tradición con la pesca deportiva, sus especies, y las técnicas más variadas que se aplican para lograrlas a tiro de caña.

Desde las playas esta actividad se practica todo el año, y salvo los momentos de clima adverso los aficionados se acercan a tratar de llegar con sus líneas a la segunda canaleta y obtener cualquiera de los peces que se arriman a buscar alimento.

Una de ellos es la exquisita brótola, la cual se puede pescar durante todo el año en la costa argentina, pero la temporada principal y de mayor rendimiento comienza en octubre, provocando su propia Fiesta Nacional que ya lleva 27 años de trayectoria.

Este encuentro es históricamente organizado por el Club de Pesca Villa Gesell, fundado el 6 de marzo de 1955, tiempos en donde prácticamente nacía el génesis del desarrollo turístico de la ciudad, lo que muestra la gran identidad que tiene esta localidad con el deporte de los anzuelos.

Mientras tanto el concurso que se llevó a cabo este último domingo, trajo de la mano una jornada completamente primaveral con un mar calmo y vientos del oeste que favorecieron a los 528 participantes que poblaron las arenas por kilómetros.

Este pez glotón no tiene una sola carnada que lo tiente, vimos camarón, langostino pelado, anchoíta, filet de pejerrey, magru y pechuga de pollo en las improvisadas mesas de los pescadores, que muchas veces se utilizaba combinados con un prolijo atado en los anzuelos para que no se desprendan en los lances.

Desde el primer minuto se empezaron a dar los piques, con un ir y venir constante de los fiscales que se movilizaban en una gran extensión de balnearios en cuatriciclos, y llevaban estas piezas previamente identificadas con el número del pescador, hasta los controles que les iban dando el puesto según el peso.

Salvo algunos lapsos en los cuales parecía detenerse la actividad de la brótola el pique se daba en casi todos los sectores, y se fiscalizaban capturas desde todos los puntos, aunque vale destacar que las ganadoras salieron cerca del muelle y del punto de fiscalización.

El equipo del Club de Pesca Pinamar retuvo el podio desde de las 11 de la mañana con un ejemplar de 1,282 kilos llegando invictos hasta la hora del cierre, algo que no sucedió con los puestos subsiguientes que si iban cambiando con las capturas que llegaban.

Así a las 14 hs se dio por cerrada esta edición y entre sorteos y obsequios se entregaron los premios. En la clasificación general, el primer puesto fue para Marcelo Estigarribia, de Ostende, con una brótola de 1,282 kilos.

El segundo lugar fue para Leonardo Cimiotto, de Campana, con una pieza de 1,140 kilos, mientras tanto Pablo Escudero, de Santa Teresita, logro el tercer puesto, con una brótola de 1,138 kilos. Entre las categorías especiales estuvieron Franco Púa, del Club Pinamar, como cadete mejor clasificado; Gabriela Giles, de Miramar, fue la dama mejor clasificada; y Lucas Luján, de Villa Gesell, obtuvo el reconocimiento como socio mejor clasificado.