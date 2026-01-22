Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Transitamos una semana realmente para el olvido aquí en nuestra querida región y en materia de pesca del Flecha de Plata tanto en los espigones Universitario como Municipalizado, no ha sido para nada buena, salieron algunos pocos y buenos ejemplares en su modalidad de fondo con líneas de 1 o 2 anzuelos y brazoladas largas, lanzando muy fuertemente hacia adentro y en los propios morros de ambos espigones, pocos y algunos grandes, no todos pescan, de flote nula, en BERISSO y en la propia escollera hubo algunos pocos días donde se extrajo pejerrey de flote en la punta escollera, en bajante, cebando mucho, líneas en movimiento encarnando siempre con mojarra, a fondo también se extrajeron flecha de plata, no todos los días fueron las pescas interesantes, hay bastante variada de piel con amarillos, blancos y pati, en zonas más al sur como MAGDALENA.y ATALAYA se pesco muy bien metidos en el agua con wader en su modalidad de fondo, cantidad y calidad e incluso también en los espigones de piedra de la vecina localidad de ATALAYA.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez.

En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi Semana caracterizada por una variada primaveral: amarillos y porteños con pulpo de colorada, bogas en cantidad apreciable promedio a los 45 cm con dados de salamin y alguna carpa con masa dulce y hasta un dorado de 2,5 kg. El pejerrey, parece que se quiere despedir luego de una temporada irregular; algunas piezas de 30 cm y a flote se dieron al atardecer.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú por Luis María Bruno

Sin muchos cambios con respecto al pejerrey algunas ocasionales capturas se dan buscándolos mucho, no todos pescan, respuestas de sardinas, chafalotes y algún dientudo de flote, la pesca variada complicada dado la mugre que corre por el fondo, no obstante, algo de variada de piel se da.

Muelles y costas: Como siempre digo dependiendo de los muelles elegidos, en la semana algún pejerrey se dio, dependiendo del tiempo que se le brinde a esta pesca, al vuelo se dan excelentes sardinas, la pesca variada complicada por la mugre que corre por el fondo, no obstante esto en algunos mulles se lograron algunas bogas de las lindas.

Doradito: Semana con mucho movimiento de agua y camalotes, complicada la pesca por el doradito con algunas respuestas de ejemplares de piel medianitos a chicos.

Botija / Puerto Constanza: Con días de escasas respuestas de pejerreyes y otros días pique nulo, lo mejor paso por la pesca en arroyos de la zona con algunas tarariras y bagres amarillos de los lindos.

Pasaje Talavera: Semana con escasas respuestas de algunos pocos pejerreyes y algunas sardinas, la pesca de fondo complicada mucha mugre corre por el fondo, no obstante esto algunos bagres amarillos y algún pati se da.

Cinco bocas: Presencia y respuestas de pejerreyes por la zona, si bien son de lindos portes no hay cantidad y hay que buscarlos mucho, respuestas de algunas sardinas, bagres amarillos y pati.

Isla la Paloma: Continúan las aguas altas y correntosas por la zona, con días de mucha bajante de camalotes y mugre por el fondo la pesca de la zona es muy remisa de regular a mala.

Rio Gutiérrez: Muy floja la pesca esta semana por el Gutiérrez con mucho movimiento de camalotes y mugre que corre por el fondo.

Paraná Bravo: Con respecto al pejerrey complicada la pesca, con jornadas de piques nulos y otros días en donde se dieron solo un par de capturas, continúan las respuestas de algunas sardinas, la pesca variada como en el resto de los pesqueros complicada por la mugre que corre por el fondo, son escasas las respuestas de algunos ejemplares de piel medianitos a chicos.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Si bien se lograron algunos lindos ejemplares de pejerreyes en la semana, mucho complico los vientos a la hora de garetear y muchas embarcaciones emprendieron el regreso.

Rio Uruguay: Continúo siendo complicada la semana para el pejerrey, ya que mucho dependió de los vientos, los ejemplares que se lograron fueron de lindos portes, buscándolos de fondo se lograron bagres amarillos. No todas las embarcaciones pescaron igual.

Río Alférez Nelson Page: Semana prácticamente de pique nulo por la zona corriendo mucha mugre por el fondo.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, continúan las escasas respuestas de algunos ejemplares de bagres y porteñitos.

Arroyo Brazo Largo: Con aguas muy altas, se dieron en la semana respuestas de boguitas chicas, algunas lindas tarariras y bagres amarillos.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Sin demasiados cambios a la semana pasada con aguas altas y correntosas, donde se lograron algunos ejemplares medianitos a chicos de piel

La Paz. Entre Ríos. Semana de buena pesca, salieron dorados de muy buen porte, también medianos, algunos cachorritos y mucha variada, sobre todo patíes, bogas y bagres amarillos. Se pescó con carnada y señuelos. El río está en los 3,28 mts, frente a La Paz, en lenta bajante, el agua semi clara en los 17º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Feria en España

Del 17 al 20 de septiembre, la II Feria de Pesca Río de la Vida convertirá la Plaza de España de Arroyo de la Encomienda en un gran lago de pesca y ocio al aire libre. Aficionados y familias podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que incluirá exhibiciones, masterclass, sesiones de montaje de moscas, charlas y propuestas vinculadas al río.

Operativo en Reconquista

A pescadores que fueron inspeccionados por efectivos de Dirección General de Seguridad Rural constató la presencia de una escopeta calibre 16, sin numeración visible, junto con cartuchería y perdigones de plomo en la embarcación, además de redes de pesca tipo malla y diversas especies ictícolas, entre ellas surubíes los cuales está prohibida su extracción por estar en época de veda. Por tal motivo, se procedió al decomiso de las especies ictícolas y de las artes de pesca, labrándose las correspondientes actas.

De nuevo Esturiones

Volvieron aparecer en las cañas de los pescadores estos peces originarios del Mar Caspio. Los ejemplares son muy valiosos para los investigadores de la UNLP y el CONICET quienes los buscan para analizar su desarrollo en nuestro medio ambiente. Si bien todavía no abundan en la zona, los expertos creen que en un futuro podrían convertirse en una plaga. Sugieren que los conserven en el mejor estado posible y se comuniquen a los teléfonos (0221) 422-2775 o (0221) 422- 2832 para llevarlos a los laboratorios de análisis.

MÁS NOTICIAS

PIQUE EN LAS CANARIAS

Las mujeres ganan cada vez más espacio en la pesca deportiva

Para nosotros la pesca no tiene género y está al alcance de todos como actividad recreativa, sin embargo, históricamente estuvo asociada casi exclusivamente al hombre y sus formas, algo que por suerte la mujer vino a cambiar con una nueva impronta aportando una perspectiva que enriquece la actividad y rompe con viejos estereotipos.

Para hablar un poco sobre esto entrevistamos a la joven Nayara Hernández, una pescadora oriunda Tenerife, la más grande de las islas Canarias, que cuenta con un clima privilegiado y estable todo el año, que oscila entre los 17 y los 25 grados, regalando una primavera eterna a sus habitantes con condiciones ideales para practicar la pesca.

Esto nos decía Nayiha como aparece en su Instragram.

Mi pasión por la pesca me la ha contagiado sobre todo mi novio, que lleva muchos años pescando. Empecé acompañándolo, probé yo también y poco a poco me fue gustando cada vez más. Aunque realmente desde pequeña ya iba a pescar con mi padre, así que creo que la afición viene de ahí también.

Normalmente solemos pescar desde las orillas, sobre todo por zonas de piedras, muelles y diferentes puntos de la costa. Además, trabajo con la pesca, creo contenido relacionado, y cuando tengo tiempo libre, intento aprovecharlo para seguir pescando.

Es un hobby que disfruto muchísimo y que poco a poco también se ha convertido en una parte importante de mi vida. En cuanto a modalidades me gusta mucho el rock fishing (no se practica en Argentina) como el spinning, pero si tengo que elegir me quedo con el spinning. Me gusta mucho la sensación de estar buscando el pez, lanzando y recogiendo, y sobre todo la emoción cuando entra una captura.

En cuanto a la carnada, normalmente no suelo utilizar carnada porque practico principalmente spinning, así que pesco con señuelos artificiales, como jics, vinilos. ¿Como ves la participación de la mujer en esta actividad? ¿La practican muchas chicas en tu país? - Desde mi punto de vista, la pesca siempre ha sido una actividad que tradicionalmente ha practicado más el hombre que la mujer.

Eso no significa que las mujeres no pesquen, porque cada vez somos más las que nos animamos y nos gusta este mundo, pero sí es verdad que todavía se nos ve menos. Creo que poco a poco la participación de la mujer está creciendo y cada vez es más normal ver a chicas disfrutando de la pesca.

Para cerrar le preguntamos sobre si conocía algo de la pesca en nuestro país y nos dijo que solo que ve en las redes y que todavía no pudo tener otras experiencias en otros pesqueros de España.

Creemos que la pesca hoy se define por la paciencia, la lectura del agua y la técnica, habilidades que no tienen género. Que la mujer gane terreno en los ríos, lagos y mares no solo equilibra la actividad, sino que garantiza su continuidad para las próximas generaciones.