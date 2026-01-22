Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Una semana algo más interesante con la presencia de la flecha de plata ya comiendo muy cerca de nuestras costas, se lo está extrayendo tanto de flote con línea volcadora a mandale encarnando con mojarra y también en su modalidad de fondo con líneas de 2 anzuelos brazoladas largas.

En las regiones de Boca Cerrada y Carmelita, sucedió lo mismo en los propios espigones de Ensenada, club Universitario y Municipalizado, a flote en movimiento boyon impulsor y volcadora amandale y en su modalidad de fondo, salieron algunos, pocos y de buen porte con mojarra, también se registraron extracciones de bagres amarillos y mucha boga de buen tamaño y grandecita tomando la carnada blanca de la propia flecha de plata.

En Berisso está muy interesante es la pesca de bogas con masa y salamín, pocos dorados se extrajeron y muy abundante la pesca de fondo con lombriz de ña variada de cuero, durante la noche sale pati, bagre blanco y amarillo, de dia mucha boga y poca flecha de plata en su modalidad de flote con boyon puntero durante la bajante, la calidad de los mismos muy baja.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas, pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.

En resumen, sería que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí.

La curiosidad de la semana es la peca en el riachuelo, pescadores en la isla Maciel hacen pesca deportiva desde sus costas. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana activa, en cuanto a la boga, prácticamente picaban a diario y algunas de buena talla (1,800 kg). Línea de fondo con maíz dulce y daditos de salamin. Alguna carpa dijo presente con pesos de 6kg.

El Doradillo sigue picando a fondo y con postas de amarillo. El jueves de la semana pasada salió el primer Peje de 32 cm (a fondo y con daditos de boga. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos.

Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Semana inestable con respuestas de algunos ejemplares de piel, como bagres, pati y armados, escasas respuestas de bogas y doradillos algunos de lindos portes.

Entramos en un mes de recambio donde la pesca es floja en líneas generales. Desde la costa hay respuestas de armado, algún pati y bagres. Floja en líneas generales para bogas, la carpa desaparecida, algún doradillo sale.

Doradito: Respuestas de algunos armados, alguna boguita y bagres.

Botija / Puerto Constanza: Semana con escasas respuestas de algunos doradillos y algún ejemplar de los lindos, armados, bagres y algún porteñito.

Pasaje Talavera: Respuesta de bagres, armados, porteñitos y alguna boga a las perdidas.

Cinco bocas: Lo más destacado de la zona continúa siendo la presencia de doradillos con alguno de buen porte, bagres y armados, buscándolo de embarcado siempre algún pati destacado se logra.

Isla la Paloma: Floja la semana por esta zona, como en la mayoría de los pesqueros con escasas respuestas de algunos bagres, armados y alguna boga.

Rio Gutiérrez: Por el Gutiérrez dependiendo los sectores elegidos se dieron respuestas de armados, bagres y algunos porteñitos, algún dorado destacado se dio y la tararira ya cuesta encontrarla.

Paraná Bravo: Escasas respuestas de algunos armados, bagres y alguna boguita. Recordemos que nos encontramos en un mes de recambio a la espera de que ingrese el pejerrey.

Río Alférez Nelson Page: De regular a mala la pesca por esta zona, escasas respuestas de algunos bagres y armados.

Riacho Baradero: Dependiendo de los sectores de pesca elegidos a lo largo de esta extensa costanera, se lograron algunos ejemplares de bagres, porteñitos y alguna boguita medianita a chica.

Arroyo Brazo Largo: Semana con actividad de ejemplares de piel medianitos a chicos. Esperando el ingreso por esta zona desde el rio Uruguay de los primeros pejerreyes de temporada.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Dependiendo los sectores elegidos de pesca de costa se lograron algunos ejemplares de piel de mediano porte como bagres y algún pati de los lindos, con ejemplares de lindas bogas más que nada en costas o muelles cebados, de embarcado las posibilidades son algo mejores con respecto a tamaños y cantidades, sumándoles algunos doradillos de los lindos y algún cachorrito de surubí.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.



Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Veda antes del Surubí

La comisión organizadora de la Fiesta Nacional del Surubí informo que desde el próximo 25 de abril y hasta el 2 de mayo se pondrá en vigencia una veda en toda la zona destinada a la cancha de pesca vinculada al torneo con el fin de preservar la fauna ictícola de la zona.

Recordamos que este concurso es con devolución obligatoria del pez y se sanciona cualquier maltrato o sacrificio de una pieza. La misma se llevará a cabo entre el 27 de abril y el 3 de mayo.



Buzo limpia de señuelos el lago

Mientras la provincia de Chubut se apresta a cerrar formalmente su temporada de pesca de salmónidos con encuentros oficiales y la presencia de autoridades, uno de sus pesqueros más emblemáticos, el lago Vintter, es noticia porque Mauricio Apes, un buzo, mientras practica su deporte favorito limpia de señuelos y anzuelos el fondo en una tarea loable pero curiosa a la vez.



El Dorado en Córdoba

La presencia del dorado en el rio Tercero no es casual, y según los especialistas es un ámbito natural como parte de su migración desde el rio Paraná.

Actualmente se lo protege de forma férrea después de observarse practicas fuera de las normativas por parte de los pescadores sacrificando piezas. La Fundación Rio Ctalamochita está en constante trabajo para sostener este recurso y su población de dorados.

MÁS NOTICIAS

UN PIQUE A OSCURAS

Bariloche. Pescar sin ver en posible a través del acompañamiento



Es fascinante cómo la pesca, a menudo llamada el "deporte del silencio", se convierte en un puente sensorial tan potente.

Al eliminar la dependencia de la vista, la actividad se transforma en una experiencia puramente háptica y auditiva: el movimiento del agua, la vibración de la caña al detectar el "pique" y la resistencia del pez pasan a ser los protagonistas.

Así fue que el Centro de Rehabilitación Integral Patagónico para Personas Ciegas y Disminuidas Visuales llevo adelante un programa de pesca adaptada para personas con este tipo de impedimentos, una propuesta verdaderamente única en el mundo que contempla generar una actividad distinta a quienes tienen limitaciones en su vida cotidiana, pero que sin embargo pueden encontrar una forma de vincularse con el medio ambiente de la mano de la pesca deportiva.

Lo que hace el Centro de Rehabilitación Integral Patagónico (CRIP) es pionero porque no solo enseña una técnica, sino que fomenta la autonomía y el bienestar emocional en entornos naturales que, a veces, se perciben como inaccesibles.

La acción que se llevó a cabo en el mes de marzo fue en las orillas del embalse Alicura, el cual esta alimentado por el rio Limay ubicado a unos 80 kilómetros de Bariloche, allí este grupo pudo practicar distintas técnicas, como por ejemplo pesca con mosca, a donde para ello se le adiciono un bulbo o sea una pequeña boya con lastre para facilitar el lance, también se practicó spinning, lanzamiento de cucharas que contaban con una marca en el nailon para que no se le trabara a quien tirara al recogerlo por completo, inclusive las cucharas tienen impreso en braille su denominación para que las puedan identificar al cambiar, todo esto siempre dentro de lo que dictan los reglamentos patagónicos para la pesca de salmónidos.

Esto estuvo coordinado por profesionales, y conto con el aporte de guías especializados para la ubicación y pesca con devolución, convirtiendo la sensibilidad de la caña en la principal herramienta de conexión con el contexto.

La salida encabezada por el profesor Walter Tolosa fue tan positiva que propicio la creación de una escuela de pesca para no videntes que estará a cargo del reconocido pescador Héctor Ricciuti gran conocedor de esta actividad, impulsor de la Fiesta Nacional de la Brótola en su paso por la localidad de Villa Gesell entre otros eventos.

Este paso es muy importante dentro del deporte a nivel nacional el cual tiene ya un antecedente en la provincia de Santa Fe con un encuntro inclusivo que tuvo gran convocatoria como fue "Pesca Adaptada" y que será itinerante con una próxima fecha en la provincia de Corrientes en el mes de mayo.