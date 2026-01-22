Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariello

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Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Transitamos otra de las tantas y complejas en materia de pesca del Flecha de Plata, la misma se muestra dispersa y al mismo tiempo alejada de nuestras costas y espigones del cual estuvimos pescando tanto Club Municipalizado como Universitario, en los propios morros y lanzando muy fuertemente se lograron capitalizar algunos ejemplares importantes de mediano porte y grandes, no cantidad sino calidad, a fondo con lineas de 1 a 2 anzuelos brazoladas largas y encarnando con mojarra.

Del morro hacia atrás la pesca no es del todo buena, no todos pescan, sale también algunos bagres amarillos y blancos. En Berisso y en la propia escollera Isla Paulino a flote fue muy mala, a fondo hubo algunos pocos días donde se lograron extraer algunas pocas piezas lindas, muy difícil la pesca del Pejerrey, salió variada de piel, en zonas maa al sur y más precisamente en las localidades de Bavio y Magdalena la pesca de pejerrey fue muy superior en cantidad y calidad de especies, con wader y modalidad de fondo.

Costanera norte. Semana que se dieron pejerreyes de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi Otra semana de pesca primaveral, sumándose aparte de las bogas, algunas carpas de peso importante; líneas con plomo corredizo y maíz dulce para ambas especies. Con pulpo de colorada, amarillos y porteños son una fija. Con respecto al pejerrey, mejor de noche y a flote con plateadita viva, dando piezas de 30 a 40 cm.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

por Luis María Bruno

Sin muchos cambios con respecto al pejerrey algunas ocasionales capturas se dan buscándolos mucho, no todos pescan, respuestas de sardinas, chafalotes y algún dientudo de flote, la pesca variada complicada dado la mugre que corre por el fondo, no obstante, algo de variada de piel se da.

Muelles y costas: Como siempre digo dependiendo de los muelles elegidos, en la semana algún pejerrey se dio, dependiendo del tiempo que se le brinde a esta pesca, al vuelo se dan excelentes sardinas, la pesca variada complicada por la mugre que corre por el fondo, no obstante esto en algunos mulles se lograron algunas bogas de las lindas.

Doradito: Semana con mucho movimiento de agua y camalotes, complicada la pesca por el doradito con algunas respuestas de ejemplares de piel medianitos a chicos.

Botija / Puerto Constanza: Con días de escasas respuestas de pejerreyes y otros días pique nulo, lo mejor paso por la pesca en arroyos de la zona con algunas tarariras y bagres amarillos de los lindos.

Pasaje Talavera: Semana con escasas respuestas de algunos pocos pejerreyes y algunas sardinas, la pesca de fondo complicada mucha mugre corre por el fondo, no obstante esto algunos bagres amarillos y algún pati se da.

Cinco bocas: Presencia y respuestas de pejerreyes por la zona, si bien son de lindos portes no hay cantidad y hay que buscarlos mucho, respuestas de algunas sardinas, bagres amarillos y pati.

Isla la Paloma: Continúan las aguas altas y correntosas por la zona, con días de mucha bajante de camalotes y mugre por el fondo la pesca de la zona es muy remisa de regular a mala.

Rio Gutiérrez: Muy floja la pesca esta semana por el Gutiérrez con mucho movimiento de camalotes y mugre que corre por el fondo.

Paraná Bravo: Con respecto al pejerrey complicada la pesca, con jornadas de piques nulos y otros días en donde se dieron solo un par de capturas, continúan las respuestas de algunas sardinas, la pesca variada como en el resto de los pesqueros complicada por la mugre que corre por el fondo, son escasas las respuestas de algunos ejemplares de piel medianitos a chicos.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Si bien se lograron algunos lindos ejemplares de pejerreyes en la semana, mucho complico los vientos a la hora de garetear y muchas embarcaciones emprendieron el regreso.

Rio Uruguay: Continúo siendo complicada la semana para el pejerrey, ya que mucho dependió de los vientos, los ejemplares que se lograron fueron de lindos portes, buscándolos de fondo se lograron bagres amarillos. No todas las embarcaciones pescaron igual.

Río Alférez Nelson Page: Semana prácticamente de pique nulo por la zona corriendo mucha mugre por el fondo.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, continúan las escasas respuestas de algunos ejemplares de bagres y porteñitos.

Arroyo Brazo Largo: Con aguas muy altas, se dieron en la semana respuestas de boguitas chicas, algunas lindas tarariras y bagres amarillos.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Sin demasiados cambios a la semana pasada con aguas altas y correntosas, donde se lograron algunos ejemplares medianitos a chicos de piel

La Paz. Entre Ríos. Semana de buena pesca, salieron dorados de muy buen porte, también medianos, algunos cachorritos y mucha variada, sobre todo patíes, bogas y bagres amarillos. Se pescó con carnada y señuelos. El río está en los 3,28 mts, frente a La Paz, en lenta bajante, el agua semi clara en los 17º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades. El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Nueva Ley de Pesca en Chubut

Esta provincia avanza en el diseño de una nueva normativa para la Pesca Continental Deportiva.

En una reunión encabezada por el Director de Pesca Pablo Buono se presentó un reciente proyecto de ley que serviría para actualizar las vigentes que datan de 1976, de las cuales algunas ya no son aplicables, poniendo en valor el trabajo de guardapescas, las tareas de control y el cuidado de los ambientes y la promoción de la pesca deportiva como actividad económica. Ampliaremos.

Urgente protección del dorado

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes estableció una veda extraordinaria desde el último miércoles pasado sobre un tramo del río Paraná debido a la concentración excepcional de ejemplares de dorados prohibiendo toda modalidad de pesca en el sector comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150, ambos inclusive.

La veda comprende a la pesca comercial, deportiva y de subsistencia, sin excepciones dentro del área delimitada. El incumplimiento de la veda tendrá consecuencias para quienes sean detectados pescando en la zona protegida.

Alerta en Palpalá

En la zona de El Remate en la provincia de Jujuy hay preocupación por la mortandad de peces en el rio Grande después de que un productor local, alertara mediante un registro audiovisual sobre la presencia de diversas especies de animales muertos a la vera de este cauce.

Se presume que esta situación evidencia una falta de control y fiscalización sobre los afluentes industriales vertidos en esas aguas.

MÁS NOTICIAS

SELFIE CON LOS PEJES

Visitamos un emblema de la pesca deportiva en zona norte

Con la ola polar arriba nuestro decidimos salir a buscar los pejerreyes de las costas bonaerenses, para esto elegimos uno de los pesqueros históricos, el Club de Pescadores Olivos fundado el 1 de octubre de 1939.

Antes de ir a la pesca es necesario referirnos a la tradición familiar y deportiva en que se enmarca esta institución, cuna de grandes campeones, y constante cantera de buenos pescadores que compiten a nivel nacional en las ligas federativas.

Allí comparten la pasión por las cañas generaciones de aficionados vecinos del barrio, para quienes el club "es el jardín de mi casa" como nos dijera Alejandro Domínguez socio y miembro de la joven comisión directiva.

También es muy común ver parejas a donde ella a veces pesca o tal vez asiste con el mate, igualmente vemos la familia reunida en el quincho mientras se dora el asadito y mojarrea el más chiquito.

La noche anterior había caído una helada y amanecimos con 3 grados, los vientos del sudeste estaban presentes, así que eso sumado a un rio con buen nivel, formaba el combo perfecto para buscar lo que tal vez para nosotros, serían los últimos pejerreyes de la temporada, tema que tocamos jueves atrás y pueden encontrar en nuestra web.

Así fue que esta vez lo que dictan los libros funciono, y despacito y con paciencia fuimos dilucidando como se alimentaban estos caprichosos pescaditos que parecían llevarse la carnada y después no.

Usamos boyas pequeñas, yo yo de color verde esto nos permitió dejar derivar un poco la línea dándonos en el contraste con el agua la posibilidad de verlas moverse rematado en un puntero liviano y un azuelo más abajo con una mojarra un poco más grande, que al final no tuvo efecto.

Al principio no notábamos los sutiles movimientos por que se disimulaban con el ir y venir del rio, pero la carnada después de unos minutos ya no estaba, así que había que cambiar de lugar y estar más atentos.

Nos pusimos con el viento de espalda y con el pulso presto para clavar, se dio, pejerreyes medianos de boca chica que apenas lograban aspirar las mojarras que estaban a unos 30 cm de profundidad.

Dependiendo la pieza el pique pasaba de un leve movimiento a una corrida franca, pero en todo el común denominador era estar atento para que no se lleve la carnada.

Ya con el sol del mediodía nos acercamos a la entrada, ahí entre los juncos y las piedras se esconden tesoros que solo buscan los que saben con paciencia japonesa.

Cuando el rio crece las bogas se arriman a buscar alimento y las pescan con líneas de flote y una pequeña boya palito que marca la llevada, lo que puede cambiar es la carnada que va desde trozitos de chorizo colorado a granos de maíz.

En el mismo lugar también se esconden lindas tarariras que se dan con carnada blanca, pesca que se daba en la tibia tarde mientras nosotros nos despedíamos con los últimos piques de pejerrey. Si queres conocerlos ingresa a clubdepescaolivos.com.ar