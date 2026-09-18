Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariello

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Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Panorama similar en materia pesca de la flecha de plata, además transitamos un fin de semana por demás complejo con muy poco pescado comiendo cerca de nuestras costas e inclusive en los propios espigones Municipalizado y Universitario, sin embargo, el giro del viento del Oeste y Sudoeste durante los días lunes y martes de esta semana trajo buen caudal de agua y un mejoramiento importante en donde se ha podido lograr extracciones de pejerreyes en su modalidad de fondo encarnando con mojarra.

Muy interesante la calidad de las especies extraídas, grandes y medianas en su mayoría. A flote fue muy mala, en Berisso y en la propia escollera y en la Isla Paulino la pesca de flote fue nula, algo mejor la de fondo con líneas de 1 a 3 anzuelos brazoladas largas, asi se lograron interesante calidad de las piezas, no cantidad, sino calidad de los mismos con mucha variada de piel, se rescataron carpas con masa, en las regiones de Bavio y Magdalena mucho más al sur la pesca de la flecha de plata fue muy superior con wader, modalidad de fondo en cantidad y calidad de pescado.

Costanera norte. Semana que se dieron algunos pocos pejerreyes de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular, con días de pesca discreta. De día, con salamin y maíz dulce mucha boga promedio a los 40 cm; mezclada alguna carpa de 6 kg. ¡De noche, especial para amarillos, paties y la sorpresa fueron dos cachorros de surubí arriba del metro! Empezaron a salir los doradillos al caer la tarde de 2 kg con postas de amarillo.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

La Paz. Entre Ríos. Muy buena semana de pesca, con hermosas capturas de dorados durante la fiesta, la mayoría de buen porte, también mucha variada como la semana anterior, sobre todo sábalos, amarillos, bogas y palometas. Se pescó con carnada y artificiales. El río en crecida está en los 3,94 mts. el agua clara en los 18º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Semana complicada por vientos y lluvias, con respuestas de bagres amarillos, algunos pati y bogas medianitas a chicas, muchas respuestas de sardinas y algún bagre de mar, con ocasionales capturas de algún dorado de los lindos.

De costa dependiendo de los muelles y costas elegidas, muchas respuestas de sardinas, también se obtuvieron respuestas de bogas de 800 gramos al kilo doscientos de peso, bagres y pati siempre presentes.

Doradito: Capturas de bogas medianitas a chicas, mucha presencia de sardinas, bagres y porteñitos.

Botija / Puerto Constanza: Cuando los vientos y el clima lo permitieron, se pudo dar con ejemplares de sardinas, bagres amarillos y algún dorado de los lindos.

Pasaje Talavera: Excelentes pescas de sardinas desde los muelles del camping recreo Keidel, también se dieron boguitas medianitas a chicas, bagres y porteñito.

Cinco bocas: Pese a los vientos y el mal clima, lo más destacado de la zona continúa siendo con señuelos o al golpe las respuestas de algunos dorados de los lindos, presencia de boguitas, bagres y algún pati de los lindos.

Isla la Paloma: En la semana se lograron repuestas de bagres amarillos de lindos portes, doradillos y entreverado alguno de los buenos, respuestas de bogas difíciles para comer.

Rio Gutiérrez: Semana con respuestas de algunas boguitas chicas, bagres amarillos y algún doradito de los lindos.

Paraná Bravo: Respuestas de sardinas en las modalidades al vuelo y con páter, algún pati medianito se logró en el páter, además se obtuvieron bagres, respuestas de algunos doradillos y en los pozones algunos bagres de mar.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Por lo que nos comenta Ricardo en la boca con el Sauce sobre el canal, esta semana se dieron una veintena de ejemplares de pejerrey de excelentes portes, muy espaciado el pique, pero valió la pena el viaje.

Rio Uruguay: Por el Uruguay buscándolos bastante se pueden todavía dar con algunos ejemplares esporádicos de pejerreyes de portes entremezclados, pero ya en retirada, comenzaron a activarse pese al clima dorados y algunas tarariras.

Río Alférez Nelson Page: Sin demasiados cambios por el Page se puede realizar una pesca variada entretenida, con algunos ejemplares de bogas medianitas a chicas, porteñitos y bagres.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, fue una semana un tanto pobre con escasas respuestas de algunas bogas medianitas a chicas, sábalos y bagres.

Arroyo Brazo Largo: Según los informes que nos llegan se están logrando algunas lindas capturas de doradillos y algún dorado de los lindos, bagres amarillos y algunos blancos de buenos portes.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Muy entretenida por la zona la pesca de sardinas al vuelo y con paternóster, por lo demás se lograron algunas boguitas medianitas y alguna de las lindas, nuestro amigo Pablo logro algún dorado de los lindos en la zona del agua caliente, con presencia y respuestas de bagres amarillos y algún blanco de buen porte.



Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

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Novedades en la Feria Internacional de Turismo

Con la Presencia de Autoridades provinciales y operadores turísticos, se presentó formalmente el proyecto Pesca adaptada en la última edición de la FIT. La misma ya tiene un itinerario a nivel nacional y el aval de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Allí se mostraron los resultados de las tres convocatorias en las playas de la Laguna Setúbal en la capital Santafesina, Paso de la Patria, Corrientes, y La Paz, Entre Ríos, que dejaron una gran satisfacción a los organizadores y familias participantes.

Concepción del Uruguay en Entre Ríos será una próxima cita y las provincias de Chubut y Santa Cruz se comprometieron a llevar a adelante este evento con fechas y locaciones a confirmar.

Chubut aplicara innovadoras normativas

Entrevistamos a Pablo Buono Director de Pesca Continental de la Provincia de Chubut y no adelanto que tienen en carpeta una seria de medidas que tendrán el fin de agilizar la posibilidad de vincular al turista con la pesca.

Se está pensando es una tarifa diferenciada para los visitantes de países limítrofes y tentar a un segmento del turismo que se interesa por la actividad, pero que no la práctica.

También se evaluó el acceso a una serie de ámbitos en donde se podrá practicar el bait cast, spinning o la posibilidad de tirar moscas con equipos alternativos, abriendo de esta manera un abanico de opciones a otros aficionados que tal vez no conocen esta especialidad.

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LOS ÚLTIMOS SON GRANDES

Ya se va retirando nuestro pejerrey del rio de la plata

El fin de temporada deja grandes trofeos, los mejores nadadores, los más fuertes por eso entre septiembre y octubre, aunque sean pocos y los últimos, vale la pena salir a buscarlos.

Entre fines del siglo XVlll y principios del XIX se empieza a describir sus virtudes, así, nuestro "pez de reyes" se gana el mote después de llegar a la mesa de los monarcas españoles, sin embargo, es el naturalista francés Alcide d'Orbigny quien documenta exhaustivamente la fauna del Cono Sur entre 1826 y 1829 aportando las muestras biológicas fundamentales para la descripción científica definitiva del pejerrey bonaerense, bautizándoselo para la ciencia como Odontesthes bonariensis, el cual ya era de gran valor gastronómico para nuestros pueblos originarios desde tiempos inmemoriales.

Seguramente por esta razón la pesca de este plateado porteño esta en nuestro ADN y es inevitable probar su fuerza, algo que salieron a comprobar nuestros colegas del programa radial Solo Pesca Deportiva quienes se embarcaron junto al guía Ezequiel "Mostaza" en la zona de Villa la Ñata hacia el sector de Playa Honda, área de aguas cercanas a la costa uruguaya, y adonde suele refugiarse la flecha de plata.

Navegar nuestro estuario requiere muchas precauciones, es un mar de agua dulce que se disfruta con buen tiempo, por eso el clima es fundamental.

La jornada se presentó con un día soleado y condiciones ideales para disfrutar de una salida de pesca, el viento soplaba del este y sudeste, de intensidad moderada, sin superar los 20 km/h, permitiendo desarrollar la jornada de manera agradable y realizar los gareteos sin mayores inconvenientes a bordo de una embarcación impulsada por un motor Suzuki de 140 HP, que permitió realizar el recorrido con comodidad y seguridad.

Una vez cumplido el derrotero y ubicados en el sector elegido se pescó a la deriva, o sea soltando la embarcación que va siendo frenada por un ancla de capa, buscando al pejerrey que suele moverse rápidamente mientras busca alimento y que a veces lo hace en pequeños cardúmenes, por lo cual hay que estar atentos a lo que puede ser una seguidilla de piques en poco tiempo.

Como decíamos al principio se hace difícil, hay que esperar, pero de a poco se logra lo buscado, y con paciencia y aprovechando cada corrida se fue completando el día con pejerreyes de excelente tamaño, haciendo que el esfuerzo y la espera valieran la pena.

Vale aclarar que no es una pesca sedentaria, las boyas se van a unos 50 metros y lo mejor es estar parados para observar el mínimo movimiento, esto en una lancha que se hamaca con la marea de forma constante y por supuesto siempre caña en mano.

Todavía estas a tiempo de buscar los últimos pejerreyes, pero es necesario salir rio adentro. Por salidas busca en redes a mostazaezequiel.