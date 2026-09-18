Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariello

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Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de

Una semana muy irregular en materia de pesca de la flecha de plata tanto en los espigones del Club Universitario como Municipalizado, la misma se dio en su modalidad de fondo con líneas de 1 a 3 anzuelos utilizando como carnada mojarras, fue compleja y difícil ya que no todos pescan.

El fin de semana con los buenos vientos que soplaron del sector sur y sudeste se lograron extraer muy buenos ejemplares, grandes y medianos, desmejoro con el arranque de esta semana con un giro del viento al sector norte, pocas piezas, salieron bagres y algunas boguitas.

A flote completamente nula en ambos muelles, en la Isla Paulino la pesca de flote fue nula, a fondo algo mejor sin ser descollante de 4 a 7 piezas como mucho con toda variada de cuero que cuenta esta escollera, lo mejor en cuanto a la pesca del pejerrey se está registrando en las zonas de Bavio en sus 3 pesqueros privados. Pinar. La Vasquita y 25 de mayo y en Magdalena, utilizando equipo de wader en el agua y modalidad de fondo, cantidad y calidad.

Costanera norte. Semana que se dieron pejerreyes de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi Semana irregular donde continúo la pesca de la anterior semana, pero más reducida. A fondo amarillos, porteños y ya aparecieron paties superiores a los 60 cm. Con maíz dulce las bogas dijeron presente sumándose carpas promedio a los 6 kg. De noche, con líneas de flote y plateadita salada, esporádicamente pejerreyes promedio a los 30 cm.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.





Paraná guazú

Por

Con un pejerrey en retirada, pero todavía dándose algunos de muy buenos portes, los que se encuentran más que nada desde la zona de la boya 167 a la boca del Paraná Bravo, continua la buena pesca de sardinas y la variada entretenida con bagres, pati y porteñitos. Como siempre decimos dependiendo de los muelles y costas elegidas, se reitera el pique de especies al igual que la semana pasada con sardinas, algunas boguitas de 800 gramos al kilo doscientos, las que toman principalmente salamín cortado en daditos, además de algunos ejemplares de bagres y pati de lindos portes.

Doradito: Respuestas de algunas sardinas pescadas al vuelo o con paternóster, capturas de algunas bogas medianitas a chicas, bagres y porteñitos.



Botija / Puerto Constanza: Difícil para encontrar pejerreyes, los que se dan son muy pocos pero de muy buenos portes, siguen comiendo en brazoladas largas entre los 40 y 60 centímetros, la mejor carnada mojarras vivas de tamaño grande y algún filet colgado rematando el anzuelo, se da algo de sardinas, bagres y algunos pati de los lindos.

Pasaje Talavera: Continúan las respuestas de sardinas pescadas al vuelo o con paternóster, algunas boguitas medianitas a chicas salen con salamín, algunos bagres, porteñito y alguna ti de los lindos se dio.

Cinco bocas: Todavía gareteando mucho la zona algún pejerrey de los lindos se da, en la pesca con señuelos o al golpe con carnadas naturales se logran algunos dorados de los lindos, bagres y pati en la variada con juntamente con alguna boguita medianita a chica.

Isla la Paloma: Escasas respuestas de pejerreyes, con presencia y capturas de sardinas, se dieron un par de capturas también en las pejerreyeras de doradillos y algún pati medianito.

Rio Gutiérrez: Comenzaron en la semana a moverse de a poco las tarariras, en zonas playas de carrizales y juncales, de momento rinde mejor la carnada natural y viva que los artificiales.

Paraná Bravo: Muy escasas respuestas de pejerreyes, pero de excelentes portes, hay que garetear mucho para lograr algunos ejemplares, se dieron respuestas de sardinas con paternóster y al vuelo, algunos bagres y pati de los lindos y algún ejemplar de boga medianita a chica, escasas respuestas de bagres de mar.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Con un pejerrey en retirada el sábado se puso difícil para pescar en la zona por los fuertes vientos y el domingo si bien algo salió hubo embarcaciones que terminaron buscando el bagre de mar.

Rio Uruguay: Por el Uruguay se lograron en la semana algunos ejemplares de pejerreyes de excelentes portes, pero ya está en retirada, no todas las embarcaciones pescaron igual.

Río Alférez Nelson Page: Una semana en donde se lograron algunos ejemplares de bogas medianitas a chicas y algunos pati de los lindos, con mucha actividad de marietas.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, una semana con escasas respuestas de algunas bogas chicas y sábalos.

Arroyo Brazo Largo: Por lo que nos llega de información en algunos sectores del Brazo Largo esta semana se dieron boguitas chicas con salamín y con carnadas vivas o naturales algunos ejemplares de doradillos y tarariras algunas de muy buenos portes.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Esta semana desde costas y muelles se dieron muy lindos ejemplares de bagres blancos, muy lindos pati, bagres amarillos y algún ejemplar de boguita medianita a chica.

La Paz. Entre Ríos. Semana de buena pesca, salieron dorados de muy buen porte, también medianos, algunos cachorritos y mucha variada, sobre todo patíes, bogas y bagres amarillos. Se pescó con carnada y señuelos. El río está en los 3,28 mts, frente a La Paz, en lenta bajante, el agua semi clara en los 17º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros.

MÁS NOTICIAS

Turismo Deportivo

En el marco de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Buenos Aires será anfitrión del Foro Internacional de Turismo Deportivo. La jornada reunirá a referentes nacionales e internacionales para analizar el crecimiento de uno de los segmentos de mayor impacto en la industria turística.

Estará organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad, el foro busca posicionar a Buenos Aires como actores centrales en el desarrollo, la infraestructura y la organización de grandes eventos deportivos. Esperamos que incluyan la pesca.

Encuentro Mosquero

Estuvimos presentes en la reunión que propuso Luis Zysman titular del fly shop más reconocido de nuestra capital, de gran trayectoria y prestigio, la cual se llevó a cabo en la zona de Tristán Suarez partido de Ezeiza.

Con día gélido, pero de gran camaradería unos 150 aficionados se acercaron a conocer los nuevos productos recién llegados a la Argentina. Lo último en cañas y reeles para esta modalidad se pudieron probar en distintas canchas de lanzamiento con el asesoramiento de especialistas y las charlas que brindaron Federico Prato y Ruben Martin y Daniel Colnaghi. Sorprendió las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad de lanzamiento para los distintos ámbitos y especies de nuestro país recientemente desarrolladas.

DESTACADO

LOS ULTIMOS DEL GUAZU

Se despide el pejerrey de la zona límite con Entre Ríos



Estamos en el umbral de la primavera, y ya se espera el cambio de temporada en cuanto a nuestras especies de la cuenca del plata.

Por ejemplo, la sardina ya ingreso, y está siendo el pez que coloniza las aguas de la zona de Zarate en el rio Paraná, pero mientras tanto el rey del invierno no suelta así nomas su corona y todavía da batalla.

Para hablar de esto convocamos a nuestro amigo y colega Luis María Bruno quien junto con su amigo Oscar Enrique Suarez se embarcaron en busca de los últimos pejerreyes de la temporada, lo cuales suelen ser los más esquivos, pero a la vez de mejores tamaños y vigor.

Embarcados salieron rio afuera y después de colocar el ancla de capa comenzaron el garete en la boya 169 del Paraná guazú, el viento era intenso y la deriva de la embarcación pese al ancla se hacía corto, o sea se movían muy rápido, por lo que resolvieron iniciarlo más sobre costa de la provincia de buenos aires.

Como era de esperarse el pique de la flecha de plata se hacía desear con los equipos convencionales de tres boyas debido a que está en retirada, por lo que tuvieron que recurrir a buscar en que profundidad se movían utilizando el paternóster, una línea con una sola boya indicadora y anzuelos que estaban hasta un metro abajo.

Así Luis dio con el primero, un hermoso ejemplar de unos 43 centímetros que tomo la carnada (mojarra) unos 80 cm de profundidad mostrando que este pez ante los bruscos descensos de temperatura se resguarda en capas más templadas de agua.

Así comenzó formalmente la jornada de pesca, con piques esporádicos pero que iban dando piezas poco a poco mientras recorrían la zona con la deriva de la embarcación.

Vale aclarar que esta técnica es necesaria cuando no se encuentra en qué lugar se está alimentando el pejerrey, el cual suele moverse en busca del sustento, a veces en pequeños cardúmenes, que pueden dar una seguidilla de piques cuando se pasa por un sector, por lo que se vuelve a remontar el rio y de nuevo y se dejan flotar las boyas por el mismo lugar.

Para cerrar Luis nos decía: en definitiva, encontramos los grandes de septiembre en el guazú boya 167, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo más van a estar por la zona estos hermosos ejemplares de pejerrey, dado que para ingresar lo hacen lentamente en tres o cuatro meses, pero la bajada hacia el mar casi siempre se define en una o dos semanas. Luis María Bruno cumplió 25 años en radio días pasados frente a su programa el Semanario del Pescador, podés escucharlo en Fm Swing 107.3 los jueves de 19 a 20 hs.