Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariello

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Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Tuvimos una semana bastante irregular en materia pesca del flecha de plata, además transitamos un fin de semana por demás complejo con muy poco pescado comiendo cerca de nuestras costas e inclusive en los propios espigones Municipalizado y Universitario, sin embargo el giro del viento del Oeste y Sudoeste durante los días lunes y martes de esta semana trajo buen caudal de agua y un mejoramiento importante en donde se a podido lograr extracciones de pejerreyes en su modalidad de fondo encarnando con mojarra.

Muy interesante la calidad de las especies extraídas, grandes y medianas en su mayoría. A flote fue muy mala, en Berisso y en la propia escolleray en la Isla Paulino la pesca de flote fue nula, algo mejor la de fondo con líneas de 1 a 3 anzuelos brazoladas largas, asi se lograron interesante calidad de las piezas, no cantidad, sino calidad de los mismos con mucha variada de piel, se rescataron carpas con masa, en las regiones de Bavio y Magdalena mucho más al sur la pesca de la flecha de plata fue muy superior con wader, modalidad de fondo en cantidad y calidad de pescado.

Costanera norte. Semana que se dieron algunos pocos pejerreyes de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y algunas bogas de invierno, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez. En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi Semana caracterizada por lo irregular de los piques. A fondo con lombriz colorada, amarillos y porteños. El pejerrey cada vez se ve menos, los mejores intentos de atardecer y noche, a flote y con plateadita salada o viva. Con maíz y salamin, los piques de boga son una fija. Cómo sorpresa el fin de semana pasado, salieron un par de Doradillos de 2 kg promedio.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Con un pejerrey en retirada, pero todavía dándose alguno a las pérdidas de muy buen porte, continua la pesca de sardinas al vuelo o con paternóster, tuvimos un fin de semana con buenas respuestas de bogas de hasta el kilo doscientos y la variada entretenida con bagres y pati.



Desde los muelles dependiendo de los muelles y costas elegidas, se reitera el pique de especies al igual que la semana pasada con sardinas, lindas boguitas de 800 gramos al kilo doscientos, las que toman principalmente salamín cortado en daditos, algunos ejemplares de bagres y pati de lindos portes.



Doradito: Sardinas pescadas al vuelo o con paternóster, capturas de algunas bogas medianitas a chicas, bagres y porteñitos.



Botija / Puerto Constanza: Semana en donde descendieron las temperaturas, el agua se enfrió y el pique se complicó un poco, algún pejerrey se dio en brazoladas largas de 40 y 60 centímetros, como carnada mojarras vivas de tamaño grande, se dio algo de sardinas, bagres y algunos porteñitos.



Pasaje Talavera: Con algunos días de excelentes pescas de sardinas pescadas al vuelo o con paternóster, pese a las bajas temperaturas y los fuertes vientos salieron algunas boguitas medianitas a chicas, principalmente con daditos de salamín, bagres, porteñito y algún pati de los lindos se dio.



Cinco bocas: Cuando los vientos y las marejadas lo permitieron lo mejor fue garetear buscando correderas, con señuelos o al golpe con carnadas naturales se logran algunos dorados de los lindos, presente bagres y pati con alguna boguita medianita a chica.



Isla la Paloma: En la semana se lograron sardinas y buscando estas se dieron un par de capturas también de doradillos y algún pati medianito.



Rio Gutiérrez: Como en la mayoría de los pesqueros el cambio de clima aletargo bastante a las tarariras, las que con el calorcito habían comenzado a moverse en zonas playas de carrizales y juncales, de momento rinde mejor la carnada natural y viva que los artificiales.



Paraná Bravo: Fue una semana sin respuestas de pejerreyes ya, continúan las respuestas de sardinas con paternóster y al vuelo, por sectores se dieron algunos ejemplares de bagres y pati de los lindos y comenzaron a comer bogas medianitas a chicas todavía, escasas respuestas de bagres de mar.



Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Con un pejerrey en retirada hubo días muy difíciles por los fuertes vientos, con algunas embarcaciones que buscaron más el bagre de mar.



Rio Uruguay: Por el Uruguay todavía se lograron en la semana algunos ejemplares de pejerreyes de muy buenos portes, aunque hay que buscarlos mucho, estando ya está en retirada, no todas las embarcaciones pescaron.

Río Alférez Nelson Page: Semana con algunos ejemplares de bogas medianitas a chicas, porteñitos y bagres.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores de pesca elegidos a lo largo de la extensa costanera del riacho Baradero, fue una semana con respuestas de algunas bogas medianitas a chicas, algunos sábalos y porteñitos



Arroyo Brazo Largo: Si bien la semana pasada decíamos que habían comenzado a comer doradillos y tarariras, con el cambio de clima se aletargaron de nuevo, fue una semana con algo de pesca variada de piel medianita a chica y alguna boguita a las perdidas.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Esta semana continúo siendo lo mejor la pesca de muy lindos bagres blancos y pati, a lo que se le sumaron algunos bagres amarillos y boguitas de 800 gramos hasta el kilo doscientos.

La Paz. Entre Ríos. Muy buena semana de pesca, con hermosas capturas de dorados, la mayoría de buen porte, también mucha variada como la semana anterior, sobre todo sábalos, amarillos, bogas y palometas. Se pescó con carnada y artificiales. El río en crecida está en los 3,94 mts. el agua clara en los 18º de temperatura.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona, pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guías.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

MÁS NOTICIAS

No aparecen los kayakistas

Oscar, de 64 años, y Félix, de 43 pertenecían a un grupo de aficionados a la pesca en kayak, una actividad muy difundida especialmente en la costa atlántica, pero lamentablemente tomaron una decisión equivocada al ingresar al mar desafiando las condiciones del clima. Desaparecieron frente a las costas de Santa Teresita el día lunes, y al cierre de esta edición prefectura naval a pesar de los esfuerzos, no tiene resultados positivos.



Octubre y la Brótola

El club de Pesca Caza y Náutica Villa Gesell le dará continuidad al calendario de los grandes eventos de la costa y pondrá en marcha la 27.ª Fiesta Nacional de la Brótola el próximo domingo 4 de octubre entre las 10:00 a 14:00 horas. Las canchas de pesca estarán ubicadas entre los paseos 105 y 127, y de 130 a 140 para los tiradores en modalidad péndulo y se ofrecen importantes premios en efectivo. Por informes búscalos en todas las redes sociales.



DESTACADO

Rio Paraná. Una pesca apasionante es la dueña del mes de septiembre SARDINAS DEL GUAZU

Al primer golpe de vista a veces la podemos confundir con alguna de las otras especies que habitan las aguas de nuestros ríos, pero su anatomía es inconfundible, su color plateado tiene tonos azulados con una mancha lateral ovalada negra, sus aletas son claras salvo la caudal que es naranja amarillenta, puede medir hasta unos 25 centímetros y no tiene dientes como otras especies, son como espátulas que le sirven para cazar.

Nuestra sardina o anchoa de rio es un pez migratorio que ingresa a la cuenca del plata a desovar en el mes de septiembre, dándonos la oportunidad de atraerlos con distintas carnadas.

El método más entretenido y efectivo es el llamado pesca al vuelo, y la técnica es simple, pero como todas requiere atención para que dé resultado.

Se utiliza una clásica línea de fondo de dos anzuelos, los cuales tienen que ser chicos y de preferencia plateados, atados a brazoladas de unos 70 centímetros con nilón 0/30, con por lo menos un metro de separación entre sí, terminando en un plomo muy liviano que puede ser de unos 10 gramos el cual va a oficiar de peso para ganar distancia y profundidad.

Aunque de este aparejo se pueden encontrar muchas versiones desarrolladas por los más finos estudiosos, básicamente así se puede comenzar con esta modalidad, por supuesto utilizando una caña corta y liviana ya que es una técnica similar al bait cast, a donde se tira y se va recogiendo hasta lograr el pique.

Otro método también es el paternóster, una boya palito con varios anzuelos a diferentes profundidades con un pequeño plomo al final para lograr estabilidad, que pasa a ser una forma de pesca más a la espera. Las carnadas para ambas suelen ser filet de la misma sardina, de mojarra o dientudo, también la lombriz suele dar resultados, es un pez que se alimenta de larvas, insectos, materia vegetal o peces menores, dato que los mosqueros también tienen en cuenta.

Esta apasionante pesca fue la protagonista de la copa aniversario del Club Guazú, quienes brindaron el escenario perfecto en el muelle de su sede frente al rio Paraná, con una competencia de alto nivel entre las mejores cañas de Buenos Aires.

El clima fue perfecto para esta cita, sin vientos bruscos que fuercen los tiros, y aunque estuvo frio el sol acompaño todo el día dejando a los participantes desplegar toda su habilidad estando atentos en qué punto comenzaban a picar estos rápidos cazadores, situación que se lograba en la velocidad que se iba girando la manija del reel trayendo en la pasada hasta dos piezas por lanzamiento.

Los ganadores fueron, en categoría damas Chiara Fangi del Club de Pescadores con 71 piezas, segunda Analía Villar del Guazú con 63, seguida de Valeria Sánchez del Olivos con 54 piezas, en mayores Leonardo Morato del Remanso con 92 piezas, segundo Jorge Segurado del mismo club y tercero el experimentado Cristian Bernhardt del Guazú.