Cuál es el árbol más colorido del mundo y cómo plantarlo para llenar tu casa de alegría

Aunque el verde suele ser el color predominante en las plantas y árboles, existen especies capaces de sorprender por su apariencia. Entre ellas hay una que es considerada la más colorida del mundo, ya que su tronco puede reunir hasta siete tonalidades a lo largo de su desarrollo.

Se trata del eucalipto arcoíris (Eucalyptus deglupta), un árbol cuyo tronco puede combinar tonos verdes, azules, naranjas, rojos y marrones. Es originario de Filipinas y Papuasia, y adquiere esta particular apariencia de manera natural a medida que renueva su corteza.

El efecto "arcoíris" se produce cuando la parte exterior se desprende y deja al descubierto una nueva capa de color verde. Con el paso del tiempo, esa superficie cambia de tonalidad. Además, es una especie de crecimiento rápido que, en condiciones adecuadas, puede alcanzar varios metros de altura y ofrecer buena sombra.

Cómo se produce el fenómeno de los colores en el árbol más colorido

El proceso empieza con el desprendimiento de pequeñas partes de la corteza, que dejan expuesta una capa nueva de color verde. Con el tiempo, esa superficie se transforma y puede adoptar distintas tonalidades.

Como no todas las partes del tronco renuevan su corteza al mismo tiempo, se generan diferentes colores de manera simultánea. Así, el árbol termina mostrando una combinación de tonos que cambia a medida que sigue su crecimiento y aumenta el diámetro del tronco.

El eucalipto arcoíris, también conocido como "eucalyptus deglupta", es el árbol más colorido del mundo.

Antes de plantar un ejemplar, es fundamental contar con el espacio suficiente y tener en cuenta la distancia respecto de viviendas, paredes, cables y otras estructuras.

Su rápido crecimiento y el tamaño que puede alcanzar hacen que elegir correctamente el lugar sea clave para evitar problemas en el futuro.

Cómo plantar el árbol más colorido del mundo en el jardín

Lo primero a tener en cuenta es el espacio: hay que elegir un lugar grande que le permita a este árbol desarrollarse. Es importante buscar un sector donde el tronco quede visible y combinarlo con plantas de menor altura que permitan resaltar sus diferentes colores.

También conviene verificar las normas ambientales de cada localidad, especialmente porque se trata de una especie que no es originaria de Argentina. En zonas del país con temperaturas templadas, pocas heladas y terrenos espaciosos puede utilizarse como árbol ornamental.

Si el clima no acompaña, una opción es cultivarlo en una maceta durante sus primeros años o elegir especies nativas más adaptadas al lugar.

Cómo cuidar el eucalipto arcoíris en Argentina

Para crecer correctamente, esta especie necesita mucho sol, un suelo fértil y húmedo, pero con buen drenaje. Durante los primeros años requiere riegos frecuentes, especialmente mientras desarrolla sus raíces y logra establecerse.

El principal inconveniente para cultivarlo en Argentina son las heladas y las bajas temperaturas. Al ser un árbol propio de ambientes tropicales y húmedos, no se adapta bien a zonas donde el frío intenso es habitual.

Si se mantiene en una maceta, debe recibir mucha luz y contar con la humedad necesaria. La poda puede ayudar a controlar su tamaño, pero es conveniente evitar los cortes demasiado agresivos, ya que pueden afectar su crecimiento y el desarrollo de su particular tronco de colores.