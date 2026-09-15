Cuál es el aumento de octubre para jubilados con DNI de 0 a 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio el jueves 8 de octubre al esquema de liquidaciones correspondiente al mes.

La acreditación de haberes para jubilados y pensionados llega con una actualización del 1,7% respecto al mes anterior, en cumplimiento de la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto informado por el INDEC.

Además del aumento en la prestación básica, el esquema de cobro contempla la acreditación del bono extraordinario de $70.000, garantizando un nuevo piso de ingresos para los sectores de menores recursos.

¿Cuánto cobra un jubilado de la ANSES en octubre?





Según la escala vigente para este período, los montos según el nivel de ingresos quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilados del haber mínimo: el valor base pasa a ser de $435.919,96 . Con la suma entera del bono de $70.000, la liquidación total alcanza los $505.919,96 de bolsillo.

Cobros superiores a la mínima: quienes perciban una cifra intermedia entre el haber básico y el tope de $505.919,96 reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese techo de ingresos.

Haberes máximos: aquellos beneficiarios que superan el límite para cobrar el refuerzo perciben su haber mensual con el incremento del 1,7% aplicado sobre su escala previsional.

Calendario de pago de octubre para haberes mínimos





Los depósitos para quienes perciben la jubilación inicial se realizarán de forma escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.

Aumento de octubre para jubilados con DNI de 0 a 9.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.

Cronograma para jubilaciones que superan el haber mínimo





Para los beneficiarios cuyos ingresos mensuales exceden la escala base, las acreditaciones se concentrarán durante la última semana del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Los fondos se depositarán de forma directa en la cuenta bancaria habitual de cada titular, sin necesidad de realizar gestiones ni trámites adicionales.