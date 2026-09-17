Cuál es el barrio de Buenos Aires que fue elegido como uno de los más "cool" del mundo

La Ciudad de Buenos Aires volvió a aparecer en el radar internacional gracias a uno de sus rincones más renovados.

Es que una revista inglesa especializada en turismo urbano eligió a un barrio porteño entre los más "cool" del mundo, en una selección que reconoce a zonas urbanas por su identidad local, sus nuevas propuestas y su vida cultural en expansión.

El reconocimiento sorprendió incluso a los propios vecinos de la zona. Se trata de un sector que combina la identidad tradicional de dos barrios históricos con una oferta gastronómica y creativa que creció de forma explosiva en los últimos años.

Así ubicaron a la Ciudad en el ranking mundial

El puesto 22 del ranking global quedó en manos de un sector que ni siquiera figura en los mapas oficiales de la Ciudad. El nombre elegido para identificarlo fue "Chacagiales", término que surgió para nombrar al corredor donde se mezclan Chacarita y Colegiales.

Aunque Chacagiales no existe como barrio administrativo, la publicación remarcó que los límites reales quedaron desplazados por una transformación urbana concreta: "Los mapas de la ciudad trazan un límite, pero las calles cuentan una historia diferente". Durante el último año, nuevas aperturas terminaron de consolidar el atractivo de la zona.

La llegada de cafés de especialidad, bares de vino, tiendas de diseño independiente y espacios culturales no borró la esencia de barrio. La publicación destacó que Chacagiales combina "la vida de siempre con propuestas nuevas, en calles arboladas y con plazas cerca para hacer una pausa".

Chacagiales quedó en el puesto 22 del ranking mundial elaborado por una revista internacional.





Quiénes son los otros elegidos del ranking mundial

El listado global quedó encabezado por barrios de distintos continentes:

Jongno 3-ga, Seúl

L'Ocean District, Rabat

Neos Kosmos, Atenas

Chinatown, Los Ángeles

Govanhill, Glasgow

Kitakagaya, Osaka

Chapinero Alto, Bogotá

Koenji, Tokio

Downtown, St. Catharines

Esquilino, Roma

Chacagiales se ubicó en el puesto 22, la única representación argentina en la selección internacional.