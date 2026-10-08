Cuál es el próximo feriado después del "finde" largo del 12 de octubre

El próximo feriado después del fin de semana largo del 12 de octubre ya está confirmado y llega con un decreto del Gobierno nacional.

La medida se oficializó en el Boletín Oficial y suma jornadas extra en algunas jurisdicciones.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado será el lunes 9 de noviembre; un feriado nacional que alcanza a todo el territorio argentino.

Para quienes descansan sábados y domingos, se arma un fin de semana largo de tres días: del sábado 7 al lunes 9 de noviembre.

Quien trabaje cobra su jornal normal más una cantidad igual, según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El decreto también suma feriados locales:

Martes 10 de noviembre: feriado solo en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires .

feriado solo en la provincia de y la . Miércoles 11 de noviembre: feriado solo en la provincia de Buenos Aires.

El papa León XIV visitará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Por qué es feriado el 9 de noviembre

El motivo es la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre, con paradas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El decreto explica que habrá actividades multitudinarias que exigen operativos especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

Estos son los primeros movimientos confirmados de la agenda:

Domingo 8 de noviembre: bienvenida oficial a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

bienvenida oficial a las en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba, con salida a las 7:30 desde Aeroparque.

Tras la misa de cierre, León XIV regresará a Ezeiza para la despedida y partirá hacia Perú.

Próximos feriados del año después del 12 de octubre

Este es el calendario que sigue, con el próximo feriado y los que lo suceden:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa.

feriado nacional por la visita del Papa. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20, con fin de semana largo del 21 al 23.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20, con fin de semana largo del 21 al 23. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Lo fijó la Resolución 164/2025 y el empleador decide si se trabaja.

día no laborable con fines turísticos. Lo fijó la y el empleador decide si se trabaja. Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María , con un fin de semana de cuatro días, del sábado 5 al martes 8, para quienes tengan el lunes libre.

feriado nacional por el , con un fin de semana de cuatro días, del sábado 5 al martes 8, para quienes tengan el lunes libre. Viernes 25 de diciembre: Navidad, con otro fin de semana largo de tres días.

Después de Navidad no quedan más feriados: el próximo descanso nacional llegará con el Año Nuevo, el viernes 1 de enero de 2027.