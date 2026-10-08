Cuál es el próximo feriado después del "finde" largo del 12 de octubre
El próximo feriado ya es oficial y tiene una particularidad: en algunos lugares del país habrá más de un día libre en la misma semana.
El próximo feriado después del fin de semana largo del 12 de octubre ya está confirmado y llega con un decreto del Gobierno nacional.
La medida se oficializó en el Boletín Oficial y suma jornadas extra en algunas jurisdicciones.
Cuándo es el próximo feriado
El próximo feriado será el lunes 9 de noviembre; un feriado nacional que alcanza a todo el territorio argentino.
Para quienes descansan sábados y domingos, se arma un fin de semana largo de tres días: del sábado 7 al lunes 9 de noviembre.
Quien trabaje cobra su jornal normal más una cantidad igual, según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El decreto también suma feriados locales:
- Martes 10 de noviembre: feriado solo en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado solo en la provincia de Buenos Aires.
Por qué es feriado el 9 de noviembre
El motivo es la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre, con paradas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El decreto explica que habrá actividades multitudinarias que exigen operativos especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.
Estos son los primeros movimientos confirmados de la agenda:
- Domingo 8 de noviembre: bienvenida oficial a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
- Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba, con salida a las 7:30 desde Aeroparque.
Tras la misa de cierre, León XIV regresará a Ezeiza para la despedida y partirá hacia Perú.
Próximos feriados del año después del 12 de octubre
Este es el calendario que sigue, con el próximo feriado y los que lo suceden:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20, con fin de semana largo del 21 al 23.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Lo fijó la Resolución 164/2025 y el empleador decide si se trabaja.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, con un fin de semana de cuatro días, del sábado 5 al martes 8, para quienes tengan el lunes libre.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad, con otro fin de semana largo de tres días.
Después de Navidad no quedan más feriados: el próximo descanso nacional llegará con el Año Nuevo, el viernes 1 de enero de 2027.