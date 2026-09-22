Cuál es el trámite de ANSES que permite a algunos jubilados cobrar el SUAF

En muchos hogares, los jubilados asumen un rol fundamental en el cuidado de los más chicos. Ante esta situación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una alternativa para regularizar el cobro de asignaciones familiares.

La herramienta está contemplada dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y puede utilizarse en determinadas situaciones familiares para que la prestación llegue a quien efectivamente se ocupa del menor.

El trámite se conoce como Adenda 63 y permite dejar asentada ante ANSES la situación de cuidado del niño o adolescente para adecuar el cobro del beneficio.

¿Qué es la Adenda 63 y para qué sirve?

La Adenda 63 permite que una asignación familiar sea cobrada por la persona que realmente tiene al menor bajo su cuidado. Así, el dinero puede llegar a quien convive con el niño o adolescente y se ocupa de sus necesidades diarias.

Por ejemplo, si un jubilado tiene a su nieto a cargo y puede demostrar esa situación, puede solicitar que la asignación sea depositada a su nombre. El beneficio no cambia: lo que se modifica es la persona que queda habilitada para recibir el pago.

¿Quiénes pueden solicitar el cambio?

El trámite puede ser realizado por distintos familiares o personas cercanas que tengan al menor bajo su cuidado y puedan acreditar esa situación. Entre ellos se encuentran:

Abuelos y abuelas.

Tíos y tías.

Hermanos o hermanas mayores de edad.

Referentes afectivos que puedan demostrar el cuidado efectivo del niño o adolescente.

Progenitores que no sean titulares de la asignación, en situaciones especiales vinculadas con violencia, abandono u otras circunstancias que requieran intervención de organismos de protección de la niñez.

¿Qué documentación hay que presentar?

Para iniciar la gestión, la persona interesada debe presentar documentación que permita acreditar su identidad y la situación del menor. La ANSES solicita:

DNI del solicitante y del menor, en original y fotocopia.

Partida de nacimiento actualizada.

Documentación que permita demostrar la convivencia y el cuidado efectivo.

Informes sociales o documentación escolar y médica relacionada con el menor.

Informe técnico de un organismo habilitado, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) o la dependencia provincial correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se inicia el expediente para que la ANSES analice el caso y determine si corresponde modificar el titular del cobro.

Quienes tienen a su cargo a un menor pueden solicitar ante la ANSES el cambio de titularidad del SUAF (Imagen ilustrativa).

¿Cómo hacer el trámite de la Adenda 63?

1. Reunir la documentación

DNI del adulto a cargo y del menor.

Partida de nacimiento actualizada.

Comprobantes que acrediten convivencia y cuidado, como certificados escolares, médicos o informes sociales.

2. Realizar la evaluación de Niñez

Acudir a SENAF, un Centro de Referencia (CDR) o al organismo de Niñez provincial o municipal.

Un equipo técnico evaluará la situación y confeccionará la Adenda 63 si corresponde.

3. Presentarla en la ANSES

Solicitar un turno para el cambio de titularidad.

Llevar la Adenda 63 y la documentación requerida para que ANSES evalúe la reasignación del cobro.





¿Cuánto puede cobrar el nuevo titular?

Una vez aprobada la solicitud, la persona designada comienza a recibir el monto correspondiente a la asignación. En el caso del SUAF, el importe depende de los ingresos del grupo familiar.

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, los montos vigentes son:

Hasta $1.192.505 de ingreso familiar: $77.025 .

. Desde $1.192.505,01 hasta $1.748.924: $51.958 .

. Desde $1.748.924,01 hasta $2.019.189: $31.427 .

. Desde $2.019.189,01 hasta $6.314.898: $16.217.

Para hijos con discapacidad, los valores son:

Hasta $1.192.505: $250.780 .

. Desde $1.192.505,01 hasta $1.748.924: $177.412 .

. Desde $1.748.924,01 en adelante: $111.970.

Además, ANSES establece los siguientes montos para las Asignaciones de Pago Único (APU):

Nacimiento: $89.782.

Matrimonio: $134.430.

Adopción: $536.774.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

¿Cuáles son los topes de ingresos?

Para el cobro de las asignaciones familiares, el ingreso individual no puede superar los $3.157.449, mientras que el tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es de $6.314.898.

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual establecido, el grupo queda excluido del cobro de la asignación.