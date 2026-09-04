Cuál es la línea de tren que circulará con servicio limitado todo el fin de semana

Miles de pasajeros del área metropolitana deberán reorganizar sus planes de viaje durante el fin de semana: es que una de las líneas que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires anunció que reducirá su recorrido habitual por trabajos de infraestructura.

Se trata del Tren San Martín, una de las líneas más utilizadas para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que conecta a diario a miles de trabajadores y estudiantes. Debido a una obra de gran magnitud en uno de sus cruces, el servicio no podrá circular con normalidad y una parte del recorrido quedará directamente interrumpida.

Trenes Argentinos ya confirmó el operativo y adelantó que la afectación se concentrará en un tramo puntual, aunque las consecuencias del corte se extenderán durante varias semanas más.

Cuándo y dónde circulará limitado por obras

El servicio del Tren San Martín circulará de manera limitada este domingo 6 debido a la realización de obras de renovación integral en el paso a nivel Chacabuco, ubicado en José C. Paz.

El servicio del Tren San Martín circulará de manera limitada este domingo 6 debido a la realización de obras de renovación integral en el paso a nivel Chacabuco, ubicado en José C. Paz.

Según informó Trenes Argentinos, los trabajos se desarrollarán entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde y requerirán la ocupación total de las dos vías. Por este motivo, no habrá circulación ferroviaria entre José C. Paz y las estaciones ubicadas hacia Pilar y Cabred durante toda la jornada.

Por la ocupación de ambas vías, la línea San Martín circulará limitada entre Retiro y José C. Paz. Quienes deban continuar su viaje hacia las estaciones más allá de ese punto tendrán que buscar un transporte alternativo para completar el trayecto.

Por qué cierran el paso a nivel de José C. Paz

Desde Trenes Argentinos explicaron que el objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de seguridad operacional, tanto para la circulación de los trenes como para los vehículos que cruzan por ese punto.

Aunque la afectación del servicio ferroviario se concentrará en la jornada del domingo, el paso a nivel Chacabuco permanecerá cerrado al tránsito vehicular por al menos 45 días mientras duren las obras. Durante ese período, los conductores deberán utilizar como alternativa el paso a nivel Piñero.