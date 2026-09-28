Cuándo cobran los jubilados en octubre y de cuánto serán los haberes mínimos con el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió las fechas de cobro y los montos que regirán durante octubre para jubilados y pensionados.

Los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,66%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. La cifra fue oficializada por la ANSES mediante la Resolución 284/2026.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 durante octubre para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo.

El cronograma comenzará el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el jueves 29, con fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Cuáles son los montos de las jubilaciones y pensiones en octubre





La ANSES confirmó el aumento del 1,66% y fijó los nuevos valores de las prestaciones previsionales para octubre. La actualización se determina mediante la fórmula de movilidad vinculada al IPC.

Los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico. Con el bono completo de $70.000 , el total llega a $505.748,51 .

de haber básico. Con el bono completo de , el total llega a . Jubilación máxima: $2.932.174,85 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,81 de haber básico. Con el bono completo, alcanza $418.598,81 .

de haber básico. Con el bono completo, alcanza . Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico. Con el refuerzo completo, llega a $375.023,96.

El bono tiene un máximo de $70.000 para quienes cobran hasta el haber mínimo. Para quienes superan la mínima, el decreto establece un esquema proporcional destinado a completar el monto necesario hasta alcanzar el tope resultante de sumar la mínima y el refuerzo.

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,66% en sus haberes.

Calendario de pagos de octubre: en qué fechas reciben los jubilados y pensionados sus haberes





Para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, el cronograma queda de la siguiente manera:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8 .

DNI terminados en . Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.





Para las Pensiones No Contributivas (PNC), las fechas son:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





Por último, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobrarán durante la última semana del mes: