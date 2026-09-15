Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en septiembre 2026
La ANSES confirmó las fechas de acreditación para los beneficiarios que perciben más del haber básico. El esquema completo de pagos según la terminación del DNI y los montos liquidados con el aumento por movilidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cumplimiento de su calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026.
Tras completar la liquidación a los titulares que perciben el haber básico, el organismo iniciará los depósitos dirigidos a los jubilados y pensionados que superan la mínima.
Las liquidaciones incluyen la actualización por movilidad del 2,11%, fijada sobre la base de la inflación de julio difundida por el INDEC. Con esta suba, el tope máximo del haber se ubica en $2.884.286,77.
Para este grupo de beneficiarios, los fondos se acreditarán en las cuentas bancarias de forma directa según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), a partir de la cuarta semana del mes.
Calendario de pagos: las fechas de cobro para quienes superan la mínima
El cronograma oficial dispuesto por la ANSES para este sector de jubilados y pensionados se desplegará entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre, de acuerdo con la siguiente distribución:
DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.