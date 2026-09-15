Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cumplimiento de su calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026.

Tras completar la liquidación a los titulares que perciben el haber básico, el organismo iniciará los depósitos dirigidos a los jubilados y pensionados que superan la mínima.

Las liquidaciones incluyen la actualización por movilidad del 2,11%, fijada sobre la base de la inflación de julio difundida por el INDEC. Con esta suba, el tope máximo del haber se ubica en $2.884.286,77.

Para este grupo de beneficiarios, los fondos se acreditarán en las cuentas bancarias de forma directa según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), a partir de la cuarta semana del mes.

En septiembre: cuándo cobran los jubilados que superan la mínima.

Calendario de pagos: las fechas de cobro para quienes superan la mínima





El cronograma oficial dispuesto por la ANSES para este sector de jubilados y pensionados se desplegará entre el martes 22 y el lunes 28 de septiembre, de acuerdo con la siguiente distribución: