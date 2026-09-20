Cuándo empieza la primavera 2026: día y hora exacta

Saber cuándo empieza la primavera 2026 es una de las principales dudas de los argentinos de cara a los festejos del Día del Estudiante.

Si bien la tradición popular marca el 21 de septiembre como la jornada de bienvenida, la astronomía indica que el equinoccio de septiembre en el hemisferio sur ocurrirá en un momento diferente del calendario, modificando el instante exacto en que la nueva estación hace su entrada formal.

¿Cuándo empieza oficialmente la Primavera?

Cada año, la llegada de la estación más esperada moviliza a miles de personas a parques, plazas y espacios al aire libre en todo el país. Sin embargo, existe una marcada diferencia entre el festejo social y el fenómeno astronómico que marca el inicio real del período estival.

El equinoccio es el instante preciso en el que el Sol se ubica exactamente sobre el ecuador terrestre, haciendo que el día y la noche tengan casi la misma duración en todo el planeta.

Por qué el inicio no coincide con el 21 de septiembre

La discrepancia entre la fecha tradicional y el evento científico responde al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol:"El año trópico no dura exactamente 365 días solares, sino casi 365 días y 6 horas. Esa diferencia acumulada hace que el momento del equinoccio varíe año tras año entre el 22 y el 23 de septiembre", explican desde los organismos astronómicos.

El desajuste del calendario: Esas seis horas sobrantes de cada año se compensan cada cuatro años con la incorporación de los años bisiestos.

El equinoccio astronómico: Por esta razón, el inicio oficial astronómico suele desplazarse de la fecha convencional fijada por la costumbre popular.

La fecha y hora exacta del equinoccio en la Argentina

Para este 2026, los cálculos astronómicos determinan que la primavera en el hemisferio sur comenzará oficialmente durante la jornada del 22 de septiembre, momento en que se completará el cambio estacional en la región.

Más allá del dato científico preciso, los festejos tradicionales por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante se mantendrán firmes el día 21 en todo el territorio nacional, convocando a jóvenes y familias a disfrutar del aire libre.