Confirmaron cuándo se paga el programa Volver al Trabajo en julio y cuál es el monto confirmado

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo recibirán un nuevo desembolso durante julio. La confirmación llegó a través de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

La organización ratificó la continuidad de la asistencia por un período más, en medio de la disputa legal que mantiene con el Poder Ejecutivo por la vigencia del plan social.

De acuerdo con lo informado por la entidad gremial a través de sus canales oficiales, el Ministerio de Capital Humano se verá obligado a efectuar la correspondiente liquidación mensual.

Esto ocurre aun cuando la cartera que conduce Sandra Pettovello apeló la orden judicial previa que exige sostener el pago para el universo de más de 900.000 trabajadores que integran la economía popular.

Volver al Trabajo: el antecedente que anticipa el pago de julio





La situación actual replica el escenario registrado el mes pasado. Durante junio, la acreditación del dinero estuvo precedida por una resolución interna de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que dio luz verde al proceso administrativo.

En aquella oportunidad, la UTEP comunicó la firma del documento antes de que fuera de acceso público, lo que derivó en el posterior depósito de los fondos.

¿Cuándo se paga el programa Volver al Trabajo?

Para este nuevo período rige un mecanismo idéntico. Si bien desde el sindicato de la economía popular afirman que la normativa que autoriza la partida presupuestaria de julio ya está firmada, el sector permanece a la espera de su publicación formal en el Boletín Oficial, paso indispensable para conocer la letra chica de la medida.

Monto confirmado: cuánto se cobra en julio y fecha estimada





En caso de mantener las condiciones vigentes de las últimas liquidaciones, los titulares percibirán la suma de $78.000. Cabe destacar que las autoridades no contemplan ningún aumento para esta prestación, por lo que el valor nominal de la ayuda económica continúa congelado en el mismo monto desde que el programa fue implementado tras la división del antiguo Potenciar Trabajo.

Con respecto al cronograma, el Ministerio de Capital Humano todavía no difundió de manera oficial los días exactos de pago. A pesar de la falta de un anuncio formal en las plataformas del Gobierno, se prevé que el dinero sea depositado en las cuentas bancarias de los beneficiarios alrededor del viernes 3 de julio, respetando la ventana de tiempo implementada en los meses anteriores.