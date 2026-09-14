¿Cuándo se va el frío de Buenos Aires? Llega un salto térmico y las tardes alcanzarán los 24 grados

El frío que castiga al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde los últimos días por fin empieza a aflojar. De acuerdo con las últimas proyecciones del pronóstico, en las próximas jornadas llega un salto térmico que va a llevar las tardes hasta los 24 grados.

Aunque esta semana volverá a ser fría en la Ciudad y el Conurbano, la rotación del viento y la proximidad de la primavera anticipan un cambio en las condiciones meteorológicas.

Este lunes 14 de septiembre, por ejemplo, el día viene con todo el sabor invernal: se esperan 5 grados de mínima y 16 de máxima. Y en algunas zonas la cosa se pone todavía más cruda, con marcas bajo cero.

Según las proyecciones, esta va a ser una semana de "sube y baja" en el AMBA. A medida que el centro de alta presión se corra hacia el este, el viento va a rotar al norte y empezar a dejar entrar aire más templado, aunque todavía va a haber algún que otro momento de frío intenso.

Pronóstico semanal: frío, viento y un respiro a mitad de camino

El cambio en el clima empezará a notarse fuerte desde el martes 14, cuando la mínima sube a 10 grados y la máxima llega a los 19. La mañana arranca con bastante sol, aunque con el correr de las horas va a ir apareciendo más nubosidad gracias a un frente frío de la Patagonia.

La buena noticia es que, por ahora, los modelos no marcan lluvias en el AMBA por este sistema. Eso sí, hacia la noche del martes el frente va a entrar de lleno, con el viento rotando al oeste y ráfagas que podrían tocar los 50 km/h, sobre todo cerca del Río de la Plata.

Sube y baja de temperatura en Buenos Aires: se vienen días muy fríos, pero empiezan a cambiar las condiciones (Imagen ilustrativa).

El miércoles vuelve a bajar la temperatura, aunque no tanto como este fin de semana: se esperan 6 grados de mínima y 15 de máxima, con viento moderado del este y un día de sol, casi sin nubes.

Para el jueves, la cosa mejora de nuevo: con la llegada de aire de alta presión, la mínima sube a 11 grados y la máxima a 22, con cielo despejado y viento suave del norte. El invierno empieza a mostrar sus últimos coletazos con un clima bastante más llevadero.

Y la tendencia, al menos por ahora, es que ese repunte se sostenga hacia el viernes, con 23 grados de máxima, y el fin de semana.

Llega el repunte: se esperan 24 grados antes de que termine el invierno

Según el sitio especializado Meteored, el domingo 20 -el último día del invierno- Buenos Aires podría llegar a los 24 grados. Eso sí, no todo son buenas noticias: hacia la noche hay chances de lluvias y tormentas.

El lunes 21, Día de la Primavera, el panorama se complica un poco: se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, con 9 grados de mínima y 19 de máxima. Un combo que va a dejar el ambiente húmedo.

Sube la temperatura en Buenos Aires y se viene un día con 24 grados de máxima (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Igual, vale la aclaración de siempre: se trata de una proyección que todavía puede cambiar en los próximos días. Si se confirma, eso sí, podría complicar los festejos al aire libre que suelen organizarse para la fecha en la región metropolitana.