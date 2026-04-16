Cuándo se va la humedad y qué días vuelve a llover en Buenos Aires

Las lluvias matinales afectaron este jueves 16 de abril a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, marcando el cierre de un período sumamente inestable.

Dicha situación climática provocó un ambiente saturado que complicó la rutina de los laburantes metropolitanos. El cielo permaneció mayormente cubierto desde las primeras horas de la mañana.

Los valores oscilaron hoy entre 19 y 23 grados, permitiendo un menor consumo energético hogareño. Hacia la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional previó una mejora sustancial.

Fin del aire pesado y descenso térmico

Durante esta noche, las lloviznas perderán protagonismo definitivamente sobre el territorio rioplatense. Las ráfagas soplarán con intensidades cercanas a los 50 km/h, limpiando progresivamente el horizonte urbano.

Un frente seco ingresará el viernes 17, trayendo consigo una caída notable de la humedad ambiental. Será una jornada sumamente equilibrada y muy agradable para transitar.

La máxima alcanzará los 25°C, configurando un escenario ideal para realizar actividades exteriores sin cargar paraguas. Este recambio brindará un respiro indispensable tras tantas jornadas grises.

Durante esta noche, las lloviznas perderán protagonismo definitivamente sobre el territorio rioplatense.

Cómo planificar el fin de semana en la provincia

El sábado 18 presentará condiciones excelentes gracias a una nubosidad variable que no amenaza arruinar planes familiares. Las temperaturas variarán desde los 15 hasta los 25 grados.

Dicho panorama soleado se consolidará como el momento más propicio del período para disfrutar al exterior. Esta rotación de los vientos cortará finalmente el prolongado ciclo húmedo que agobió a los vecinos. No obstante, el domingo 19 de abril exhibirá una nueva modificación atmosférica importante.

El regreso del agua y la tendencia hacia el otoño

Una masa gris avanzará rápidamente, reactivando las probabilidades de chaparrones aislados durante la madrugada dominical. Hacia el anochecer, los nubarrones volverán a descargar sobre la Capital Federal.

Las temperaturas variarán desde los 15 hasta los 25 grados.

A pesar de esta intermitencia acuática, el calor cederá levemente con mínimas de 17 y topes de 24°C. Por la tarde, los ciudadanos podrán zafar temporalmente de las inclemencias climáticas.

Semejante inconstancia resulta típica del cuarto mes del año, etapa que suele acumular varios días lluviosos. Afortunadamente, el inicio de la siguiente semana frenará los aguaceros.

Cuándo arranca la época más fresca

Para el lunes 20 y martes 21, el techo celeste lucirá tapado pero sin riesgos de caída de agua. Los registros marcarán aproximadamente 22 grados en las horas de mayor insolación.

Recién el miércoles 22, los expertos advierten un descenso consolidado que apenas tocará los 20 enteros. Tal caída térmica inaugurará formalmente la fase más fría de la temporada.

Recién el miércoles 22, los expertos advierten un descenso consolidado.

Finalmente, la región atravesará lapsos de transición propios del otoño, alternando momentos de sol con brisas heladas. Este equilibrio renovado establecerá parámetros meteorológicos habituales para gran parte de los bonaerenses.