El Gobierno de Javier Milei estableció cuándo serán los feriados en Argentina por la visita del Papa León XIV, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. La medida quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

"Decláranse de interés nacional la visita oficial a la REPÚBLICA ARGENTINA de Su Santidad el Papa LEÓN XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita", proclama el decreto.

El Papa León XIV estará en Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Qué días serán feriado por la visita del Papa León XIV en Argentina

Lunes 9 de noviembre : feriado nacional en todo el territorio argentino.





: feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre : feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires.





: feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada en función de las actividades y traslados previstos durante la estadía del pontífice. El decreto señala que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires solicitaron los feriados con alcance territorial limitado por razones vinculadas con la organización, la seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación.

La misma norma creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar el viaje. Su vigencia podrá extenderse hasta un máximo de 12 meses.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina

El pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esas cuatro jornadas desarrollará actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes, obispos y representantes de distintas comunidades religiosas.

El lunes 9, jornada que será feriado en todo el país, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, dará una misa en el Monumento a los Españoles y mantendrá distintos encuentros institucionales y religiosos en la Ciudad de Buenos Aires.

Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia. Luego regresará a Buenos Aires, donde participará de una vigilia con jóvenes.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

Durante su permanencia en el país, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

La visita a la Argentina forma parte de una gira apostólica que comenzará en Uruguay el 6 de noviembre y continuará posteriormente en Perú. En el país vecino, León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida antes de arribar a la Argentina, mientras que luego continuará su viaje por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre.