¿Cuándo termina "El Niño" en Argentina? Esta es la fecha que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional

El comportamiento del océano Pacífico vuelve a ocupar un lugar central en las perspectivas climáticas para los próximos meses. De hecho, las condiciones actuales muestran un escenario muy definido y con pocas probabilidades de modificarse en el corto plazo.

La principal novedad de septiembre está puesta en la duración y la intensidad que podría alcanzar este evento, ya que los últimos pronósticos internacionales muestran una señal de pico máximo y cierre.

El Niño atraviesa una fase intensa y podría fortalecerse aún más hacia finales de 2026.

¿Hasta cuándo seguirá "El Niño"?





De acuerdo con la actualización de septiembre de 2026 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "El Niño" ya se encuentra establecido y presenta una intensidad fuerte.

Los modelos dinámicos y estadísticos indican una probabilidad del 100% de que la fase cálida continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con posibilidades de fortalecerse todavía más.

En paralelo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027.

Las elevadas temperaturas del Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios son algunas de las señales que explican la intensidad de El Niño.

De cumplirse este escenario, al fenómeno todavía le quedarían alrededor de seis meses de influencia, tomando septiembre como referencia. Además, se espera que alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026, cuando llegaría a su punto máximo.

Una de las claves está en el Pacífico ecuatorial. Las aguas presentan temperaturas excepcionalmente elevadas y, según la información difundida por el SMN, los valores en esa zona podrían ubicarse hasta 2 grados por encima de lo normal durante los próximos seis meses.

A esto se suman vientos alisios debilitados en la región central y un Índice de Oscilación del Sur con valores negativos, señales compatibles con la permanencia de la fase cálida.

Las proyecciones indican que El Niño mantendría su influencia al menos hasta febrero de 2027.

¿Qué muestran los mapas sobre Argentina?





Los mapas difundidos por el organismo permiten observar cómo suelen comportarse las lluvias y las temperaturas durante primaveras con un Niño fuerte. No son un pronóstico exacto de lo que ocurrirá este año, sino anomalías promedio registradas históricamente bajo escenarios similares.

En el mapa de precipitaciones, los tonos verdes muestran las zonas donde históricamente llovió más de lo habitual. La señal más marcada aparece sobre el NEA y sectores del centro-este de Buenos Aires, mientras también se observan áreas favorecidas en el sur de Cuyo y el centro de la Patagonia. Por el contrario, otros sectores muestran señales neutras o déficits de precipitación.

Los mapas muestran cómo suelen variar las precipitaciones y las temperaturas en Argentina durante primaveras bajo la influencia de un evento fuerte.

El mapa térmico presenta una señal bastante más extendida: predominan los tonos azules, asociados con temperaturas inferiores a los valores normales.

Las anomalías negativas más importantes se concentran especialmente sobre el sur de Cuyo y el norte patagónico, aunque el comportamiento más frío alcanza buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, el SMN remarcó que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de sus impactos. Sus efectos pueden cambiar según la región y la época del año, por lo que un evento clasificado como muy fuerte no implica necesariamente lluvias extraordinarias o temperaturas anómalas en todo el país al mismo tiempo.