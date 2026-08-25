Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en septiembre con el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajusta las liquidaciones correspondientes a septiembre de 2026. Luego de que el INDEC oficializara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio -que registró una variación del 2,1%-, la fórmula de movilidad por inflación vigente establece que todos los haberes del sistema previsional recibirán ese mismo porcentaje de reajuste.

Este incremento impactará de manera directa sobre la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y las asignaciones sociales que se abonan a través del organismo estatal.

De cuánto es la jubilación mínima en septiembre





Con la aplicación de la pauta de movilidad del 2,1%, el haber básico garantizado para los jubilados que perciben la mínima pasará de los $419.775,93 cobrados en agosto a $428.591,22 en septiembre.

Por su parte, las demás prestaciones que toman como base la jubilación mínima quedarán configuradas del siguiente modo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alcanzará los $342.872,98 (equivalente al 80% de la mínima).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: se ubicarán en $300.013,86 (correspondiente al 70% del haber básico).

Aumento para jubilados: ¿Cuánto van a cobrar en septiembre?

Qué pasa con el bono extraordinario de $70.000





Junto con la actualización de la escala salarial, la atención del sector previsional se centra en la liquidación del bono extraordinario de refuerzo.

Para aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, la continuidad del bono de $70.000 eleva el ingreso total a $498.591,22.

En el caso de los jubilados que cuentan con haberes levemente superiores a la mínima, el plus se liquida de forma proporcional mediante un tope variable hasta alcanzar ese mismo techo de ingresos consolidado.

Cuándo comienzan los cobros del mes





El cronograma oficial de pagos de la ANSES para los haberes que no superen el monto mínimo se iniciará el martes 8 de septiembre, organizándose según la terminación del DNI de cada titular a razón de un dígito por día hábil.

Los fondos estarán disponibles a partir de la fecha asignada tanto para su retiro por ventanilla o cajero automático como para su uso directo mediante compras con tarjeta de débito o transferencias desde la caja de ahorro bancaria.