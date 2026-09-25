Cuánto cobraría de aguinaldo en diciembre un jubilado de la mínima

Los jubilados proyectan el cierre de año con la liquidación del haber mensual y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El organismo previsional fijó un monto base de referencia para el cálculo del beneficio de fin de año.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 24.241, el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre.

En ese marco, la reciente actualización del 1,66% formalizada mediante la Resolución 284/2026 estableció la jubilación mínima de octubre en $435.748,51, cifra que sirve como punto de partida para estimar los ingresos de diciembre.

Cuál es el monto estimado para el aguinaldo de fin de año





Si se tomara como referencia exclusiva el valor de la prestación básica ya oficializado para octubre, la liquidación mínima se desglosaría de la siguiente manera:

Haber mensual base: $435.748,51.

Medio aguinaldo (50% del haber): $217.874,26.

Total estimado (sin bono adicional): $653.622,77.

Jubilados de la mínima: ¿Cuánto cobrarían de aguinaldo en diciembre de 2026?

Las autoridades aclararon que estas cifras representan un piso mínimo de cobro y no la liquidación final. El valor definitivo será superior, ya que al esquema vigente deben sumarse los ajustes mensuales.

Estos corresponden a los períodos de noviembre y diciembre, los cuales se determinarán según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC bajo el Decreto 274/2024.

Bonos extraordinarios y fechas de acreditación





Un factor central a considerar es que las asignaciones extraordinarias o bonos fijos decretados por el Poder Ejecutivo no computan para la liquidación del aguinaldo.

En caso de ratificarse la entrega del suplemento para el último mes del año, el importe se depositará como un concepto independiente sobre la suma del haber actualizado y el SAC.

El calendario de pagos para los haberes de fin de año ya se encuentra diagramado por la ANSES y se ejecutará de forma directa en las cuentas bancarias según el último número del DNI de cada titular.