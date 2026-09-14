Cuánto cuesta hacer empanadas en casa vs. comprarlas en un negocio

La brecha entre elaborar una docena de empanadas en el hogar y adquirirla en un comercio gastronómico refleja el fuerte peso de los costos fijos comerciales en la economía familiar.

De esta manera, mientras que preparar doce unidades en casa demanda un desembolso estimado de $10.200, comprar la misma cantidad en un local de barrio cuesta alrededor de $30.000. La comparación surgió luego que la artista de cumbia, Gladys "La Bomba Tucumana" revelara que podría cerrar su local de empanadas tucumanas, donde la docena alcanza los $48.000.

Los insumos básicos para la elaboración casera

Para cocinar una docena de empanadas de carne en el hogar, el valor por unidad ronda los $850. El cálculo de los ingredientes considera medio kilo de carne picada especial por $5.300, un paquete de tapas comerciales por $2.100 y medio kilo de cebolla por $600.

A estos componentes se suman $900 de morrón, $500 por dos huevos y $800 en condimentos, aceite y cebolla de verdeo. Esta combinación sitúa la elaboración casera como la opción más accesible frente al consumo masivo en rotiserías.

Comparativa de precios y dispersión de costos

La brecha de valores se amplifica en el sector comercial debido a la inflación, los valores de los alquileres comerciales y los impuestos. En los comercios de barrio, la empanada cotiza a un valor promedio de $2.500 la unidad, lo que equivale a $30.000 por docena.

En negocios gastronómicos ubicados en zonas de alta plusvalía como en el barrio porteño de Recoleta, locación donde la artista tiene su comercio, la docena asciende a $48.000, fijando la unidad en $4.000.

De este modo, la opción del comercio de barrio resulta casi tres veces más costosa que la casera, mientras que la propuesta gastronómica de especialidad multiplica por 4,7 veces el costo de insumos básicos.