Cuántos kilómetros tiene la Peregrinación a Luján y el tiempo estimado del recorrido completo

Miles de fieles van a participar el fin de semana 3 y 4 de octubre de la Peregrinación a Luján, la tradicional caminata que empieza desde Liniers hasta la Basílica de Luján.

La llegada de los peregrinos se extenderá desde la madrugada y la mañana del domingo.

Cuántos kilómetros habrá que caminar

El recorrido son aproximadamente 60 kilómetros, el punto de partida oficial es desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.

¿Qué llevar para recorrer los 60 kilómetros?

Para este tipo de caminatas tan extensas, es importante llevar los elementos necesarios para atravesar la travesía con mayor comodidad:

Agua, para estar hidratado todo el trayecto.

Comida y snacks, pueden ser frutas, barras de cereal o alimentos faciles de llevar.

Calzado cómodo, que se adapte a tu pie.

Documentos, como el DNI y la credencial médica

Telefono bien cargado

Cuánto se tarda en llegar caminando a Luján

Completar estos 60 kilómetros puede llevar entre 12 y 18 horas. Este tiempo depende del ritmo de cada persona, las paradas que haga y las condiciones que tenga el camino.

Quienes realicen el trayecto completo llegarán a la Basílica durante la madrugada o a lo largo de la mañana del Domingo.

Es importante tener previsto el regreso, ya que por la cantidad de peregrinos puede verse afectada la disponibilidad del transporte.

¿Cómo será el operativo en Luján?

Habrá un operativo de seguridad, tránsito, transporte y asistencia para los miles de fieles a lo largo de todo el recorrido.

En Luján se van a instalar más de 60 puestos de salud para atender a los peregrinos. El ingreso a la ciudad será por la calle Las Heras.

También habrá distintos cortes por toda la ciudad durante el sábado y hasta la mañana del domingo. Se modificarán temporalmente recorridos y puntos de salida del transporte público.



