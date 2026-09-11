Cuenta DNI activa el 40% de ahorro todos los días de septiembre: cuánto hay que gastar para el tope

El beneficio de Cuenta DNI para los Mercados Bonaerenses vuelve a estar disponible este mes con una promoción que permite acceder a un 40% de descuento en compras realizadas en puestos adheridos.

La propuesta del Banco Provincia tiene un tope de reintegro semanal y por persona, por lo que conviene conocer el monto exacto antes de salir a hacer las compras de la semana.

Cuándo se puede aprovechar el 40% de descuento de Cuenta DNI

La promoción de Ferias y Mercados Bonaerenses está vigente todos los días de septiembre de 2026. El beneficio consiste en un 40% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el máximo reintegro semanal, es necesario realizar compras por $15.000, ya que el 40% de ese monto equivale exactamente a los $6.000 tope.

Cuenta DNI tiene un beneficio que incluye un 40% de ahorro.

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, por lo que conviene no esperar el acreditamiento inmediato tras cada operación.

Dónde comprar con el descuento de Mercados Bonaerenses





Los usuarios pueden consultar los puntos de venta adheridos a la promoción a través del sitio oficial de Mercados Bonaerenses, donde se encuentra el listado completo de ferias y mercados disponibles en cada localidad.



Quienes ya utilizan Cuenta DNI de forma habitual para sus compras en ferias suelen combinar este beneficio con otras promociones bancarias activas en simultáneo, siempre que los comercios lo permitan.