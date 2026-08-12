Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $170.000 con los descuentos de agosto

Durante agosto, Cuenta DNI vuelve a ofrecer una serie de descuentos para sus usuarios que permiten reducir los gastos en compras de todos los días. Las promociones alcanzan distintos comercios y rubros, con beneficios que pueden representar un importante ahorro a lo largo del mes.

La billetera virtual del Banco Provincia se mantiene así como una de las opciones más elegidas para aprovechar reintegros y promociones. Entre las propuestas vigentes hay descuentos en alimentos, comercios de cercanía y otros consumos, con la posibilidad de acumular hasta $170.000 de ahorro durante el mes.

De esta forma se puede obtener $170.000 de ahorro con los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2026

De esta forma se puede obtener $170.000 de ahorro con los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2026

Para alcanzar el máximo ahorro posible durante agosto, un usuario puede reunir hasta $169.000 en reintegros si combina las promociones con tope semanal o mensual y llega a los consumos requeridos en cada categoría.

El cálculo incluye hasta $24.000 en comercios de cercanía, $24.000 en ferias y mercados bonaerenses, $18.000 en garrafas, $24.000 en universidades, eventos, entidades educativas y clubes, $15.000 en marcas destacadas y $32.000 tanto en gastronomía como en YPF Full.

Según informó el Banco Provincia, los comercios de cercanía ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un máximo de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras por $30.000. En ferias y mercados bonaerenses, el beneficio es del 40% todos los días, con hasta $6.000 semanales al gastar $15.000.

Para la compra de garrafas también hay un 40% de descuento diario, con un límite de $18.000 por mes y por persona, que se obtiene con consumos de $45.000. En universidades, eventos, entidades educativas y clubes se aplica otro 40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 por semana y compras por $15.000.

Las marcas destacadas tienen un 30% de descuento todos los días, con hasta $15.000 de reintegro mensual al gastar $50.000. Por su parte, las librerías de texto ofrecen un 10% los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías cuentan con el mismo porcentaje los miércoles y jueves. Estas dos promociones no tienen tope de reintegro.

Durante los sábados y domingos, la gastronomía ofrece un 25% de descuento, con hasta $8.000 de devolución por semana y por persona al realizar consumos por $32.000. YPF Full mantiene el mismo beneficio en sus locales adheridos, aunque únicamente para consumos gastronómicos y no para la compra de combustibles.

Además, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten financiar en hasta tres cuotas sin interés las compras realizadas mediante QR en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro de alimentos.