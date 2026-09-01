Cuenta DNI confirmó qué pasará con el descuento en carnicerías durante septiembre

Como cada mes del año, Cuenta DNI estableció un nuevo esquema de promociones para que sus usuarios puedan reducir algunos de los gastos cotidianos.

Entre las alternativas disponibles durante septiembre aparece nuevamente una de las propuestas más utilizadas para las compras de alimentos: 20% de descuento en comercios de cercanía.

En esta oportunidad, los usuarios de la billetera digital de Banco Provincia podrán aprovechar una bonificación en carnicerías de lunes a viernes. Sin embargo, para obtener el máximo ahorro será necesario tener en cuenta algunas indicaciones.

La aplicación Cuenta DNI permite acceder a diferentes promociones y beneficios al pagar con dinero disponible en la cuenta.

Cuenta DNI: ¿Cómo queda el descuento en carnicerías durante septiembre?

Cuenta DNI renovó su esquema de promociones para septiembre de 2026 y las carnicerías continuarán formando parte de los comercios de cercanía donde los usuarios podrán obtener una devolución al realizar sus compras.

Para estas operaciones, Banco Provincia estableció una bonificación del 20% con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona. Esto significa que para aprovechar por completo la promoción será necesario acumular consumos por $30.000.

Las carnicerías adheridas forman parte de los comercios de cercanía alcanzados por la promoción durante septiembre.

Un punto importante es que el límite es compartido entre los diferentes comercios incluidos en la propuesta. Es decir, no se dispone de un monto máximo para la carnicería y otro independiente para el resto de los rubros. Todas las operaciones adheridas realizadas durante esos cinco días se contabilizan en conjunto.

Por ejemplo, una persona puede gastar $20.000 en una carnicería y completar otros $10.000 en otro negocio de cercanía participante. De esta manera alcanzará el consumo necesario para aprovechar la totalidad de la bonificación semanal.

Las compras de carne pueden realizarse de lunes a viernes para acceder a la bonificación, siempre que el negocio participe de la propuesta.

¿Cómo hay que pagar para acceder al beneficio?

No alcanza únicamente con comprar en un establecimiento adherido. Para recibir la devolución, el pago debe efectuarse mediante las funcionalidades habilitadas de Cuenta DNI y con dinero disponible en la cuenta.

Entre las modalidades contempladas aparecen Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI mediante terminales Posnet y Payway y Cuenta DNI Comercios.

Para obtener la devolución es fundamental utilizar alguna de las modalidades de pago habilitadas por Cuenta DNI.

En cambio, quedan afuera las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito y transferencias realizadas desde la aplicación. Tampoco participan aquellas compras abonadas mediante la lectura de códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras digitales.

La promoción está destinada exclusivamente a la venta minorista y al consumo familiar. Además, entre los rubros excluidos se encuentran garrafas, pet shops, veterinarias y gastronomía, así como las compras efectuadas en grandes cadenas de supermercados.

Organizar los gastos de la semana permite aprovechar al máximo el beneficio y alcanzar el tope previsto sin realizar compras innecesarias.

¿Cuándo se acredita la devolución?

Los usuarios no necesariamente verán el dinero nuevamente en su cuenta de manera inmediata. Según las condiciones establecidas, la acreditación aparecerá en los movimientos de la cuenta vinculada a la billetera digital dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la operación.

La propuesta, además, es acumulable con otras promociones vigentes, entre ellas las destinadas a determinadas localidades, librerías de texto, farmacias y perfumerías y supermercados que no pertenezcan a grandes cadenas. Esto puede permitir que una misma compra reúna más de una bonificación cuando cumple con los requisitos correspondientes.

Por último, existe una condición que conviene revisar antes de organizar las compras: la promoción no aplica a clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con Banco Provincia.