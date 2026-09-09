Cuenta DNI lanzó un descuento clave para septiembre: ¿Cómo acceder al 30% de ahorro y qué incluye?

Cuenta DNI estableció, como cada mes del año, una serie de promociones para que sus usuarios puedan ahorrar en diferentes consumos cotidianos.

Durante septiembre, la billetera digital de Banco Provincia cuenta con beneficios en distintos rubros y uno de ellos está especialmente orientado a quienes tienen mascotas en casa.

La propuesta alcanza a veterinarias y pet shops adheridos, aunque para aprovecharla será fundamental prestar atención al día habilitado, el medio de pago y el límite establecido.

Los usuarios deberán realizar sus compras en comercios adheridos a la promoción de Cuenta DNI para acceder al beneficio.

Cuenta DNI: ¿Cómo acceder al 30% de descuento para mascotas?

Durante septiembre de 2026, Cuenta DNI ofrece una bonificación del 30% en veterinarias y pet shops adheridos, disponible todos los sábados del mes. El beneficio está destinado exclusivamente a operaciones minoristas para consumo familiar.

La promoción establece un tope de reintegro de $8.000 por sábado y por persona. Esto significa que para recuperar el máximo disponible en cada jornada habrá que efectuar una compra de aproximadamente $26.667. Por ejemplo, ante un gasto de $2.000, la devolución será de $600.

Los pet shops y veterinarias ofrecen un 30% de ahorro todos los sábados de septiembre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona.

Para obtener el reintegro, la operación deberá abonarse desde la aplicación mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de pago", "Clave DNI" en terminales Posnet o Payway, o Cuenta DNI Comercios. No participan las compras efectuadas con tarjetas Visa o Mastercard, Visa Débito ni las transferencias realizadas desde la aplicación.

El dinero correspondiente a la devolución se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra. Además, la promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes y no alcanza a clientes que registren atrasos en sus obligaciones con el banco.

Para obtener la devolución, el pago debe efectuarse con Cuenta DNI mediante alguna de las modalidades habilitadas por Banco Provincia.

¿Qué incluye el descuento de Cuenta DNI para mascotas?

El beneficio permite aliviar diferentes gastos relacionados con los animales. Entre las compras que pueden realizarse en establecimientos adheridos aparecen alimentos balanceados, incluidas las bolsas de mayor tamaño, una alternativa que además permite acercarse rápidamente al monto necesario para alcanzar el máximo de devolución.

También pueden contemplarse productos destinados al cuidado de la salud, como pipetas, antiparasitarios y determinados medicamentos comercializados en veterinarias.

El beneficio permite ahorrar en compras realizadas en veterinarias y pet shops adheridos, desde productos para mascotas hasta diferentes artículos destinados a su cuidado.

A esto se suman servicios como consultas, vacunación, baños y peluquería, siempre que sean ofrecidos por negocios participantes y abonados mediante las modalidades habilitadas.

La promoción también puede aprovecharse para adquirir camas, mantas, rascadores, cuchas, correas, pretales y collares, además de artículos de higiene y bienestar como piedras sanitarias, snacks, golosinas y juguetes.