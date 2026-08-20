Cuenta DNI: los descuentos que no podés dejar pasar en agosto

Agosto entra en su recta final y Cuenta DNI todavía tiene un montón de descuentos disponibles para sus millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires. La billetera digital combina promociones fijas, que están vigentes todos los días, con otras que solo aplican en jornadas puntuales de la semana.

Supermercados: el próximo martes con 15% sin tope

Uno de los beneficios más consultados es el de supermercados, que ofrece un 15% de descuento sin tope de reintegro. Se trata de una promoción que se repite cada martes del mes, por lo que la próxima oportunidad para aprovecharla cae el martes 25 de agosto.

Al no tener tope de devolución, el ahorro se aplica sobre el total de lo gastado ese día en cualquier sucursal de la cadena, sin importar el monto de la compra.

Farmacias y perfumerías: hoy también hay reintegro

Este beneficio se activa los miércoles y jueves, así que hoy, jueves 20 de agosto, sigue vigente un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope de reintegro. Es una de las promociones más simples de usar porque no exige un monto mínimo de consumo.

Quienes necesiten volver a aprovecharla antes de fin de mes tendrán una nueva chance el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto.

Agosto entra en su recta final y Cuenta DNI todavía tiene un montón de descuentos disponibles.

Gastronomía: quedan dos fines de semana

En los locales gastronómicos adheridos, el descuento es del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona (se alcanza con un gasto de $32.000). A diferencia de julio, en agosto el beneficio volvió a limitarse a sábados y domingos.

Todavía restan dos fines de semana para usarlo: el del 22 y 23, y el último del mes, el 29 y 30 de agosto.

Otros beneficios que siguen activos hasta fin de mes

Además de los anteriores, hasta el 31 de agosto se mantienen otras promociones:

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 semanales por persona.

: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 semanales por persona. Ferias y mercados bonaerenses : 40% todos los días, con tope de $6.000 por semana.

: 40% todos los días, con tope de $6.000 por semana. Garrafas : 40% todos los días, con tope mensual de $18.000 por persona.

: 40% todos los días, con tope mensual de $18.000 por persona. Universidades, clubes y entidades educativas : 40% todos los días, tope de $6.000 semanales.

: 40% todos los días, tope de $6.000 semanales. Marcas destacadas : 30% todos los días, con tope de $15.000 mensuales.

: 30% todos los días, con tope de $15.000 mensuales. Librerías de texto: 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.



A esto se suma la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI, en comercios adheridos fuera del rubro alimentos, siempre que la compra se realice con código QR desde la aplicación.