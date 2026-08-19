Cuenta DNI ofrece 40% de descuento en garrafas durante agosto: ¿Cómo ahorrar hasta $18.000?
La billetera virtual de Banco Provincia mantiene una promoción destinada al consumo familiar, que puede utilizarse todos los días y beneficia la organización en época de frío.
Como cada mes del año, Cuenta DNI estableció una serie de promociones y descuentos para agosto de 2026, con propuestas destinadas a aliviar distintos gastos cotidianos.
Entre los beneficios disponibles para este mes aparece uno especialmente pensado para los hogares que utilizan gas envasado.
Según la última actualización, los usuarios de la billetera virtual pueden obtener un 40% de reintegro en la compra o recarga de garrafas, con un límite mensual que permite recuperar hasta $18.000 por persona.
Cuenta DNI: ¿Cómo obtener hasta $18.000 de reintegro en garrafas?El beneficio alcanza a las compras minoristas de garrafas de gas destinadas al consumo familiar que se realicen en los comercios adheridos.
A diferencia de otras promociones de la aplicación, en este caso no existen días específicos para aprovecharlo: está disponible durante todo agosto de 2026.
Para acceder al ahorro es indispensable utilizar alguno de los medios de pago habilitados. Se puede abonar desde Cuenta DNI mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o a través de Cuenta DNI Comercios.
En cambio, quedan afuera las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito y transferencias efectuadas desde la aplicación. Además, la promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes.
Uno de los puntos más importantes es el límite establecido. El tope de reintegro es de $18.000 por mes y por persona, lo que significa que se tienen en cuenta todas las compras efectuadas durante agosto en los diferentes establecimientos participantes hasta alcanzar ese monto.
Por ejemplo, una persona que realice una compra de $2.000 recibirá $800 de devolución. En tanto, quienes acumulen consumos por $60.000 durante el mes llegarán al máximo disponible y recuperarán $18.000.
El dinero no se acredita necesariamente de manera inmediata. De acuerdo con las condiciones de la promoción, el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la operación.
Además, el beneficio no se encuentra disponible para clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con la entidad bancaria.