Cuenta DNI ofrece un descuento del 40% en uno de los rubros más elegidos en invierno

Durante agosto, Cuenta DNI continúa ofreciendo beneficios para quienes utilizan la billetera virtual del Banco Provincia para realizar sus compras habituales. Entre las promociones disponibles se destaca una propuesta especialmente atractiva para uno de los rubros que suele tener mayor movimiento durante los meses de bajas temperaturas.

El descuento puede aprovecharse en comercios adheridos y permite reducir el gasto en compras que forman parte de la rutina de muchas familias. Para acceder al beneficio, es importante tener en cuenta las condiciones de la promoción, el porcentaje de reintegro y el tope establecido para cada persona.

¿Cuál es el rubro que ofrece un descuento del 40% con Cuenta DNI en agosto 2026?

¿Cuál es el rubro que ofrece un descuento del 40% con Cuenta DNI en agosto 2026?

Cuenta DNI mantiene durante agosto la promoción destinada a quienes utilizan garrafas en sus hogares y buscan reducir uno de los gastos habituales durante los meses de frío. El beneficio está disponible para clientes del Banco Provincia que realicen sus compras en los comercios adheridos.

La promoción contempla un 40% de descuento y establece un tope de reintegro mensual de $18.000 por persona. De esta manera, permite recuperar una parte importante del dinero destinado a la compra de garrafas durante el mes.

Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar compras por hasta $45.000. Sobre ese monto se aplica el descuento correspondiente, lo que permite llegar al límite establecido.

Para acceder, el pago debe realizarse directamente mediante la aplicación Cuenta DNI en los locales permitidos. No alcanza únicamente con comprar una garrafa en un punto de venta incluido: es necesario utilizar la billetera virtual para que la operación quede alcanzada por el beneficio.

¿Cuál es el rubro que ofrece un descuento del 40% con Cuenta DNI en agosto 2026?

El reintegro se acredita de manera automática una vez realizada la compra, por lo que el usuario no necesita realizar un trámite adicional para recibirlo.

Antes de realizar la compra, es conveniente consultar cuáles son los distribuidores y puntos de venta que participan de la promoción. De esta manera, se puede confirmar que el comercio elegido se encuentra dentro de la red adherida y evitar inconvenientes al momento de pagar.

Otros descuentos disponibles durante agosto

Además del reintegro en la compra de garrafas, cuenta durante agosto con otras promociones para distintos rubros y tipos de consumo: