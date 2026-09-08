Cuenta DNI renovó una promoción clave para septiembre: cómo acceder al 10% de descuento

Cuenta DNI continúa sumando descuentos para sus usuarios que permiten reducir los gastos en compras de todos los días. Entre las promociones disponibles, se destaca una opción para ahorrar en farmacias y perfumerías mediante un descuento del 10%.

La propuesta puede ser especialmente útil para los que suelen realizar este tipo de compras, ya que permite acceder al beneficio dos veces por semana. Además, cuenta con una característica que la diferencia de otras promociones de la billetera virtual y es que no establece un tope de reintegro.

¿Cómo aprovechar el descuento del 10% en perfumerías y farmacias?

¿Cómo aprovechar el descuento del 10% en perfumerías y farmacias?

El descuento se puede aprovechar dos veces por semana, ya que la promoción está vigente los miércoles y jueves. De esta manera, quienes necesiten comprar medicamentos, productos de cuidado personal o artículos de perfumería pueden realizar sus compras durante esas jornadas y acceder al beneficio.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que no establece un límite para el reintegro. A diferencia de otras promociones de Cuenta DNI que fijan un monto máximo de devolución, en este caso el descuento del 10% se aplica sin un tope, lo que permite aprovecharlo también en compras de mayor valor.

Para acceder al beneficio, es necesario pagar con Cuenta DNI en una farmacia o perfumería adherida. Antes de realizar la compra, se recomienda consultar el listado de comercios participantes que ofrece Banco Provincia para confirmar que el establecimiento elegido forma parte de la promoción.

Se aplica únicamente cuando la compra se abona con dinero disponible en la plataforma, ya sea mediante el pago con QR o utilizando la Clave DNI. Por el contrario, no son válidas las operaciones realizadas por transferencia o envío de dinero, ni aquellas que se paguen con tarjetas de crédito o débito. Tampoco se contempla el QR de Mercado Pago ni los pagos efectuados a través de otras billeteras digitales.

Otros descuentos de Cuenta DNI disponibles para septiembre

Veterinarias y tiendas para mascotas: 30% de descuento todos los sábados, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona. Para obtener el beneficio completo, se deben realizar compras por $26.650.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un límite de devolución de $6.000 semanales por persona. El tope se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 de reintegro por semana y por persona. Para alcanzar ese monto, hay que gastar $15.000.

Compra de garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de devolución de $18.000 mensuales por persona. El beneficio máximo se obtiene con compras de hasta $45.000.

Universidades, eventos, instituciones educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $6.000 por semana. Para alcanzar el tope, se necesitan consumos de $15.000.