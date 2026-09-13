Cuenta regresiva: ¿Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina?

El calendario nacional de feriados ya tiene definido el próximo descanso para los argentinos. Después de las últimas jornadas no laborables, todavía quedan varias oportunidades para hacer una escapada, visitar familiares o simplemente disfrutar de unos días lejos de las obligaciones cotidianas.

La próxima fecha de descanso será a comienzos de octubre y permitirá conformar un fin de semana largo de tres días. Además, el calendario de 2026 todavía guarda otros feriados y períodos de descanso antes de que termine el año.

¿Cuál es el próximo feriado nacional y qué días será fin de semana largo?

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al quedar ubicado un lunes, se unirá al sábado y al domingo anteriores y conformará un descanso de tres días consecutivos.

El calendario quedará de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre.

Domingo 11 de octubre.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional.





De esta manera, el primer fin de semana largo que queda por delante permitirá disponer de tres días seguidos para descansar o realizar actividades fuera de la rutina habitual.

La fecha también puede resultar atractiva para quienes quieran planificar una escapada, ya que el lunes permitirá extender una salida que comience el viernes o el sábado.

El próximo feriado nacional con fin de semana largo incluido será el del 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Raza, anteriormente conocido como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

¿Cuántos feriados y fines de semana largos quedan en 2026?

Octubre

10, 11 y 12 de octubre: será el próximo fin de semana largo. El sábado y el domingo se unirán al lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

21, 22 y 23 de noviembre: habrá otro descanso de tres días consecutivos. El lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Diciembre