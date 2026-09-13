Cuenta regresiva: ¿Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina?
Los argentinos no deberán esperar mucho para disfrutar del próximo feriado nacional. Según el calendario oficial, la próxima fecha de descanso que permitirá conformar un fin de semana largo será en octubre y ofrecerá tres días consecutivos para cortar con la rutina.
El calendario nacional de feriados ya tiene definido el próximo descanso para los argentinos. Después de las últimas jornadas no laborables, todavía quedan varias oportunidades para hacer una escapada, visitar familiares o simplemente disfrutar de unos días lejos de las obligaciones cotidianas.
La próxima fecha de descanso será a comienzos de octubre y permitirá conformar un fin de semana largo de tres días. Además, el calendario de 2026 todavía guarda otros feriados y períodos de descanso antes de que termine el año.
¿Cuál es el próximo feriado nacional y qué días será fin de semana largo?
El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Al quedar ubicado un lunes, se unirá al sábado y al domingo anteriores y conformará un descanso de tres días consecutivos.
El calendario quedará de la siguiente manera:
- Sábado 10 de octubre.
- Domingo 11 de octubre.
- Lunes 12 de octubre: feriado nacional.
De esta manera, el primer fin de semana largo que queda por delante permitirá disponer de tres días seguidos para descansar o realizar actividades fuera de la rutina habitual.
La fecha también puede resultar atractiva para quienes quieran planificar una escapada, ya que el lunes permitirá extender una salida que comience el viernes o el sábado.
¿Cuántos feriados y fines de semana largos quedan en 2026?
Octubre
- 10, 11 y 12 de octubre: será el próximo fin de semana largo. El sábado y el domingo se unirán al lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- 21, 22 y 23 de noviembre: habrá otro descanso de tres días consecutivos. El lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.
Diciembre
- 5, 6, 7 y 8 de diciembre: será el período más extenso. El sábado 5 y domingo 6 se unirán al lunes 7, establecido como día no laborable con fines turísticos, y al martes 8, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
- 25, 26 y 27 de diciembre: el último fin de semana largo del año llegará con Navidad. El feriado del viernes 25 se extenderá al sábado 26 y al domingo 27.