Daniel Hadad: "Con Chiche Gelblung se va una leyenda viviente del periodismo"

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo. Daniel Hadad, reconocido empresario de medios, habló en vivo con Crónica y aseguró que con el fallecimiento del conductor "se va una leyenda viviente del periodismo".

"Estoy muy triste. Me acaban de avisar y si bien sabía que no estaba bien, uno imagina que pronto iba a estar trabajando y lamentablemente se nos fue", expresó el fundador y CEO de Infobae, sobre el histórico conductor, que falleció este miércoles por complicaciones respiratorias.

Consultado sobre "quién fue" Gelblung para él, Hadad indicó que "fue de esos grandes periodistas que marcaron la vida de la comunicación en Argentina". Además, aseguró que tuvo la suerte de conocerlo hace muchos años y que juntos pudieron llevar adelante distintos proyectos.

"Chiche es de esos tipos que miraba tres o cuatro pasos adelantado del resto de los periodistas, y me incluyo", remarcó. En ese sentido, señaló que "tuvo esa visión del gran editor" y explicó que, pese a que en el último tiempo no editaba en un medio, se manejaba de esa forma en cada espacio que ocupaba.

Posteriormente, Hadad destacó que "Chiche es una buena persona" e hizo una aclaración. "Me va a costar usar el 'fue', pero creo que fue un buen tipo, un tipo de familia. Conocí a su mujer... Todos vamos a coincidir en que lo vamos a extrañar", manifestó.

Hadad y Gelblung mantenían una estrecha relación desde hacía años. Además de haber trabajado juntos en distintos proyectos, el empresario de medios conocía a la familia del conductor. En mayo de 2025, "Chiche" había protagonizado un mano a mano con Hadad en la pantalla de Crónica.

Así recordó Daniel Hadad a "Chiche" Gelblung





La forma de hacer periodismo que tenía Chiche

Hadad reveló cuál era una de las características que distinguían a Gelblung. "¿Sabés qué tenía Chiche, que se está perdiendo a veces en el reportaje? La capacidad de escuchar", señaló al recordar una cualidad que consideraba fundamental para ejercer el periodismo.

"Chiche escuchaba cada detalle y tal vez te interrumpía y te decía: '¿Por qué usás esa palabra?'. Y eso es producto de una generación que lamentablemente se está perdiendo en la profesión", sostuvo el periodista.

También destacó su enorme dedicación al trabajo. "El periodista es periodista 24 horas por día, no hay horario para nuestro trabajo", recordó Hadad que decía Gelblung. "Chiche decía que no teníamos una profesión, que teníamos un oficio y que lo dignificábamos haciéndolo bien", recordó Hadad.

Hadad y "Chiche" protagonizaron un imperdible mano a mano en mayo de 2025.

Ese compromiso también estaba acompañado por una fuerte exigencia. "Chiche era excesivamente perfeccionista, a mí me encanta eso. Era severo, se enojaba cuando un productor tal vez demoraba en poner al aire a alguien o cuando tardaba en llegar no sé, una fuente", contó.

Para Hadad, esa intensidad tenía una explicación clara. "Una vez me dijo: 'Esto se hace con pasión y con propósito'. Y me quedó grabada la frase: con pasión y con propósito", recordó.

"Se va una de las pocas leyendas vivientes de ese tipo de periodistas"





Hadad también eligió destacar la persona que conoció detrás del micrófono. "Además de todo, Chiche es una buena persona. Me va a costar usar el "fue", ¿no? Pero creo que Chiche es un buen tipo, un buen tipo, un tipo de familia", expresó.

"Era una persona que tenía empatía. Cuando veía que algún compañero de mesa estaba mal, decía: 'Che, vení hasta el pasillo', y salía del estudio: 'Che, ¿qué te está pasando?'. O sea, se daba cuenta de las emociones que tenían los que lo acompañaban en ese momento", dijo.

Esa preocupación no terminaba cuando se apagaban los micrófonos. "Chiche terminaba el micrófono y se ocupaba muchas veces de los problemas que tenía la gente que trabajaba con él y hacía silencio... Era un tipo de buena madera", contó Hadad.

En el plano familiar, también lo recordó como alguien muy cercano a los suyos. "Un tipo muy atento a su familia... Siempre atento a sus nietos... Chiche entra en la categoría de buena gente", sostuvo.

Finalmente, Hadad resumió la importancia que tuvo Gelblung para el periodismo argentino y el lugar que, según él, ocupará después de su muerte. "No tengo ninguna duda que con Chiche se va una de las pocas leyendas vivientes de ese tipo de periodistas".

Y cuando le pidieron que lo definiera en apenas dos palabras, eligió una expresión que sintetizó toda su admiración: "Si vos me decís sintetizalo en una o con dos palabras, te diría: 'Señor Periodista'".