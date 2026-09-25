Daniel Osvaldo internado en terapia intensiva: su pronóstico es reservado

Daniel Osvaldo fue internado en una unidad de terapia intensiva y su estado de salud genera preocupación. El ex futbolista, que también desarrolló una carrera como músico, permanece bajo atención médica especializada mientras su entorno mantiene reserva sobre los detalles de su cuadro.

De acuerdo a lo que informó LAM, Osvaldo está internado en la Unidad de Terapia Intensiva y que cuenta con un régimen de visitas limitado. Hasta el momento, no se conocieron públicamente precisiones sobre el diagnóstico, los estudios realizados ni el tratamiento indicado.

En ese espacio televisivo, el periodista Pepe Ochoa describió de manera contundente la situación del exjugador. El textual citado fue: "La verdad que el cuadro, hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave". Además, el informe señaló que el pronóstico del ex futbolista permanece reservado.

"Él está internado en terapia intensiva en ese hospital. Y ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón", aseguró el panelista.

Osvaldo, de amplia trayectoria en el fútbol argentino y europeo, vistió las camisetas de Huracán, Boca Juniors, Juventus, Roma, Inter y Espanyol, entre otros clubes. También integró la selección italiana y, luego de su retiro de la actividad profesional, se dedicó a la música junto con su banda.

La internación volvió a colocar al exdelantero en el centro de la atención pública, aunque hasta ahora no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a su ingreso hospitalario.