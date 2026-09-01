De cuánto es el haber de septiembre para los jubilados de la mínima
La ANSES confirmó la actualización mensual de los ingresos junto a la continuidad del bono. El desglose de los montos que cobrará el sector de menores ingresos y la fecha de inicio de los pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la escala salarial que regirá a partir de septiembre de 2026 para todo el sistema previsional.
A través del mecanismo de movilidad mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los beneficiarios recibirán un nuevo reajuste en sus haberes, sumado a la liquidación del refuerzo económico extraordinario.
El salario mínimo básico se ubica en $428.259. Con el bono completo de $70.000, ningún jubilado ni pensionado que perciba la escala inicial cobrará menos de $498.259.
En el caso de aquellos titulares que superen ese valor pero no alcancen ese techo unificado de $498.259, la ANSES liquidará un plus proporcional hasta completar dicha cifra.
Escala de montos para septiembre según la prestación
Con la integración del reajuste por inflación y el beneficio extraordinario, los valores finales a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $428.259 de haber base + $70.000 de bono = $498.259.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.607 (monto final con el refuerzo proporcional/completo).
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $369.781 (suma total con el plus incorporado).
Pensión para Madres de 7 hijos: equipada al piso previsional, alcanzará los $498.259.
Calendario de pagos: ¿Cuándo cobra la mínima en septiembre?
Los depósitos se realizarán en las cuentas bancarias de forma automática según la terminación del documento de identidad:
DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.
DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.
DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.
DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.
DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.
DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.
DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.
DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.
DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.
DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.