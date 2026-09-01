De cuánto es el haber de septiembre para los jubilados de la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la escala salarial que regirá a partir de septiembre de 2026 para todo el sistema previsional.

A través del mecanismo de movilidad mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los beneficiarios recibirán un nuevo reajuste en sus haberes, sumado a la liquidación del refuerzo económico extraordinario.

El salario mínimo básico se ubica en $428.259. Con el bono completo de $70.000, ningún jubilado ni pensionado que perciba la escala inicial cobrará menos de $498.259.

En el caso de aquellos titulares que superen ese valor pero no alcancen ese techo unificado de $498.259, la ANSES liquidará un plus proporcional hasta completar dicha cifra.

Escala de montos para septiembre según la prestación





Con la integración del reajuste por inflación y el beneficio extraordinario, los valores finales a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.259 de haber base + $70.000 de bono = $498.259 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.607 (monto final con el refuerzo proporcional/completo).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $369.781 (suma total con el plus incorporado).

Pensión para Madres de 7 hijos: equipada al piso previsional, alcanzará los $498.259.

Jubilados de la mínima: ¿De cuánto será el haber en septiembre?

Calendario de pagos: ¿Cuándo cobra la mínima en septiembre?





Los depósitos se realizarán en las cuentas bancarias de forma automática según la terminación del documento de identidad: