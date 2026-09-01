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Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ANSES

De cuánto es el haber de septiembre para los jubilados de la mínima

La ANSES confirmó la actualización mensual de los ingresos junto a la continuidad del bono. El desglose de los montos que cobrará el sector de menores ingresos y la fecha de inicio de los pagos.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la escala salarial que regirá a partir de septiembre de 2026 para todo el sistema previsional.

A través del mecanismo de movilidad mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los beneficiarios recibirán un nuevo reajuste en sus haberes, sumado a la liquidación del refuerzo económico extraordinario.

El salario mínimo básico se ubica en $428.259. Con el bono completo de $70.000, ningún jubilado ni pensionado que perciba la escala inicial cobrará menos de $498.259.

En el caso de aquellos titulares que superen ese valor pero no alcancen ese techo unificado de $498.259, la ANSES liquidará un plus proporcional hasta completar dicha cifra.

Escala de montos para septiembre según la prestación

Con la integración del reajuste por inflación y el beneficio extraordinario, los valores finales a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $428.259 de haber base + $70.000 de bono = $498.259.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.607 (monto final con el refuerzo proporcional/completo).

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $369.781 (suma total con el plus incorporado).

  • Pensión para Madres de 7 hijos: equipada al piso previsional, alcanzará los $498.259.

El salario mínimo básico se ubica en $428.259. Con el bono completo de $70.000, ningún jubilado ni pensionado que perciba la escala inicial cobrará menos de $498.259.En el caso de aquellos titulares que superen ese valor pero no alcancen ese techo unificado de $498.259, la ANSES liquidará un plus proporcional hasta completar dicha cifra.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Escala de montos para septiembre según la prestaciónCon la integración del reajuste por inflación y el beneficio extraordinario, los valores finales a cobrar quedan conformados de la siguiente manera:Jubilación mínima: $428.259 de haber base + $70.000 de bono = $498.259.Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.607 (monto final con el refuerzo proporcional/completo).Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $369.781 (suma total con el plus incorporado).Pensión para Madres de 7 hijos:&nbsp;equipada al piso previsional, alcanzará los $498.259.Jubilados de la mínima: ¿De cuánto será el haber en septiembre?
Jubilados de la mínima: ¿De cuánto será el haber en septiembre?

Calendario de pagos: ¿Cuándo cobra la mínima en septiembre?

Los depósitos se realizarán en las cuentas bancarias de forma automática según la terminación del documento de identidad:

  • DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

  • DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

  • DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

  • DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

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