¿De qué murió Chiche Gelblung?

El histórico periodista Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años y pasó sus últimos días internado en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de un cuadro respiratorio.

El lunes pasado, Gelblung había sido ingresado al centro de salud mencionado de manera preventiva con el objetivo de estabilizar su cuadro respiratorio, porque ya había padecido un episodio similar semanas atrás. Esta última había sido la cuarta internación del famoso conductor de Crónica TV en lo que va del año.

Como bien se informó, la primera internación del destacado comunicador tuvo lugar en mayo, cuando fue trasladado de urgencia a terapia intensiva tras una caída en su domicilio.

En esa ocasión, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, le colocaron dos stents y lo anticoagularon, proceso que se extendió por casi un mes. Allí casi le amputan una de sus piernas.

Luego, el 17 de junio, Gelblung debió ser hospitalizado por una complicación pulmonar, producto del regreso anticipado a su trabajo. Pocas semanas después, el 28 de julio, había sufrido otro cuadro pulmonar parecido, que fue estabilizado en el centro médico Mater Dei.

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