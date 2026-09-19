Del calor a las tormentas: un frente frío cambiará el tiempo del fin de semana y bajará las temperaturas

Buenos Aires atraviesa el tramo final del invierno con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente estables. De hecho, durante estos días, el viento predominante del norte y noreste favoreció tardes templadas con registros que rondan los 24 y 25 grados en distintos sectores del Área Metropolitana.

Sin embargo, este escenario tiene las horas contadas. Un nuevo frente frío avanzará durante el fin de semana y provocará un cambio significativo justo antes del comienzo de la primavera.

A su vez, la inestabilidad comenzará a ganar protagonismo hacia la noche y la madrugada, preparando el escenario para una jornada dominical muy diferente.

Las tormentas estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento durante el avance del frente frío.

Tormentas, viento y descenso térmico: ¿Qué se espera?





El cambio más importante llegará durante el domingo 20 de septiembre. El avance del sistema frontal favorecerá la formación de lluvias y tormentas en el AMBA, aunque la evolución y distribución exacta de las precipitaciones todavía puede presentar modificaciones.

A medida que el frente atraviese la región, el viento cambiará de dirección y comenzará a ingresar aire más frío. El SMN anticipa que las ráfagas podrían superar los 50 km/h, acentuando la sensación de cambio respecto de las tardes templadas de los días previos.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene actualizadas sus alertas ante fenómenos que pueden generar complicaciones.

La mejora comenzaría a producirse hacia el final de la jornada, pero detrás del sistema llegará un marcado descenso térmico. De esta manera, el inicio de la nueva estación no estará acompañado inmediatamente por temperaturas elevadas.

Para el lunes 21, el ambiente se presentará más fresco y ventoso, mientras que durante las primeras jornadas de la primavera astronómica se mantendrían mañanas frías y tardes moderadas.

El pronóstico anticipa un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

El episodio vuelve a mostrar una característica típica de septiembre: los cambios bruscos de temperatura y la alternancia entre jornadas templadas y períodos de inestabilidad.

Por este motivo, será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles modificaciones en la intensidad y ubicación de las tormentas.