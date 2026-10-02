Demoras en todos los ramales del Tren Roca: colisión de una persona y problemas en zona de vía

Trenes Argentinos informó que todos los ramales del ferrocarril Roca funcionan con demoras esta mañana. Durante los primeros servicios de este viernes se registró un siniestro fatal en Lanús y también continúan los trabajos para normalizar la circulación de las formaciones por otro incidente que ocurrió ayer en Wilde.

Puntualmente, minutos antes de las 6 de la mañana, en las inmediaciones del andén 4 de la estación de Lanús se habría arrojado una persona a las vías cuando comenzaba la marcha del tren.

Como consecuencia, el recorrido de los ferrocarriles se ve limitado a vías alternativas y miles de pasajeros sufren las demoras del servicio para llegar a la terminal de Constitución. Además del ramal Ezeiza, se vieron afectados los trayectos de los trenes que circulan desde Bosques, vía Temperley y de Alejandro Korn.

La última actualización oficial de Trenes Argentinos, cerca de las 8:30, detalló: "Los ramales Korn, Ezeiza y Bosques Vía Temperley circulan con demoras tras colisión con persona en Lanús". Además, notificaron que los ramales La Plata y Bosques Vía Quilmes también funcionan con demoras, pero no se detallaron las causas.

Tren Roca funciona con demoras en todos sus ramales este viernes.

Por su parte, el movilero de Crónica Diego Richard detalló desde la estación Plaza Constitución ambos hechos independientes que provocaron demoras severas en el comienzo del día en los distintos ramales de la línea Roca.

El segundo episodio tuvo lugar en Wilde, pero en la jornada del jueves, cuando un auto fue embestido y sus restos permanecieron atascados cerca de la traza ferroviaria por más de 12 horas. Aunque el vehículo fue retirado en el comienzo de este viernes, se continúan registrando largas demoras.



