Departamentos en alquiler desde $350.000 en un barrio porteño "encantador"

Como el entorno influye en la vida diaria, muchos, a la hora de buscar alquileres, priorizan la vista de la zona donde vivirán. Para ellos, en la Ciudad de Buenos Aires hay un barrio que combina historia y un paisaje urbano atractivo, con departamentos a partir de $350.000 mensuales.

Hablamos de Flores, ubicado en la comuna 7 junto a Parque Chacabuco, que cuenta con distintas unidades en una zona con excelente conectividad, pensadas para quienes buscan comodidad sin resignar encanto.

Su atractivo principal está en la combinación de casonas antiguas con edificios modernos. Entre sus puntos destacados se encuentran la Plaza Pueyrredón y la Basílica de San José de Flores, además de ser conocido como el lugar de nacimiento del Papa Francisco.

Otro punto muy importante es que está ubicado en el corazón de CABA, con un intenso flujo comercial. La zona de la Avenida Avellaneda es reconocida a nivel nacional como un polo de venta de ropa, que atrae a comerciantes y compradores de todo el país.

Tres departamentos baratos en Flores, a partir de $350.000 mensuales





La primera opción en la zona se encuentra en la calle Tandil al 2500, a pocos metros de la Avenida Directorio, con un precio de $350.000 por mes y expensas de $170.000. Se trata de un monoambiente luminoso con balcón al frente.

Monoambiente luminoso con balcón al frente, disponible por $350.000 mensuales más expensas.

El departamento cuenta con baño completo y está a pasos de la estación de subte Varela, de la línea E. La zona también está atravesada por varias líneas de colectivos que conectan con otros sectores importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

El departamento en Flores se ubica en una zona con excelente conectividad, cerca de la estación de subte y múltiples líneas de colectivos (Google Street View).

Siguiendo con el relevamiento, otra oferta destacada se encuentra en San Pedrito al 1400, en un piso 13, con un alquiler de $400.000 por mes y expensas de $107.000. Se trata de un departamento de 2 ambientes amplios con balcón.

Departamento de 2 ambientes amplios con balcón, disponible por $400.000 mensuales en Flores.

La unidad cuenta con living-comedor con pisos de parquet y salida a un balcón corrido, dormitorio con placard empotrado y piso de parquet, cocina completa con muebles bajo mesada y alacenas, lavadero separado con conexión para lavarropas, y baño completo con bañera. Está ubicada muy cerca de la estación de subte Plaza de los Virreyes - Eva Perón, de la línea E.

Este alquiler de dos ambientes en Flores está ubicado cerca de la estación de subte y múltiples líneas de colectivos (Google Street View).

En tercer lugar, se ofrece un monoambiente al contrafrente en Coronel Ramón Lorenzo Falcón al 2100, con un alquiler de $420.000 y expensas de $110.000.

La unidad cuenta con cocina integrada y pisos de porcelanato, se encuentra en muy buen estado y está ubicada a pocos metros de la Avenida Rivadavia y de la línea A de subte (estación Carabobo).

Monoambiente al contrafrente con cocina integrada y pisos de porcelanato, disponible por $420.000 mensuales más expensas de $110.000.

El contrato es por 24 meses con actualización trimestral según el IPC, y los requisitos incluyen ingresos demostrables y garantía propietaria en CABA.

El monoambiente está ubicado a metros de la Avenida Rivadavia y a tres cuadras de la estación de subte Carabobo (Google Street View).



